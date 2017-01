UN VECINO DE SEVILLA GANA UN MILLÓN Y MEDIO CON EL MAYOR 'SUELDAZO' DE LA ONCE

Un vecino de la barriada de la Hermandad del Trabajo, en Sevilla capital, ha conseguido el mayor de los 'Sueldazos' que ofrecen los sorteos de la ONCE los fines de semana, dotado con 300.000 euros al contado y otros 5.000 euros al mes durante 20 años, que suman un millón y medio de euros en premios.

Según informó la ONCE, la suerte la dio Diego Piñero Martínez, afiliado a la organización y vendedor desde 2005, que vendió el cupón agraciado con ese premio, así como otros ocho cupones premiados con 20.000 euros cada uno, por lo que ha repartido en total 1.660.000 euros.

Los nueve acertantes, incluido el del premio mayor, son todos vecinos de la barriada de la Hermandad del Trabajo, según cree el vendedor.

El sorteo del domingo estaba dedicado a la localidad turolense de Valderrobles, dentro de la serie monográfica dedicada a los pueblos más bonitos de España, y repartió el resto de sus premios en Gijón, Tarragona y Tarrasa.

Sevilla capital cuenta con 2.236 personas afiliadas a la ONCE, de las 3.719 personas ciegas o con discapacidad visual grave que hay en la provincia.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, ofrece premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta, 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción, y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Para el próximo viernes 13, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva 'lotto' de Europa que juegan ya 16 países europeos, ofrece un bote de 10 millones de euros para la primera categoría. Al Eurojackpot comenzaron jugando Alemania, Holanda, Dinamarca, España, Estonia, Eslovenia, Italia y Finlandia, países a los que se han sumado, entre otros, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega y Suecia.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE, 'www.juegosonce.es', y establecimientos autorizados.

