UN VECINO DE RIPOLL GANA CASI UN MILLÓN DE EUROS CON EL EUROJACKPOT DE LA ONCE

Un vecino de Ripoll, Girona, ha ganado 919.573,10 euros con el Eurojackpot de la ONCE, que se celebró esta noche, aunque el agraciado también obtuvo el premio de segunda categoría (5+1 aciertos) y se quedó a un número de ganar el premio principal de más de 23 millones de euros que ponía en juego esta lotería europea. El único acertante de primera categoría es de Dinamarca, quien consiguió un premio de 23.425.613 euros.

La agente vendedora de la ONCE Isabel Lasalle Picas vendió el boleto del Eurojackpot de 5+1 en su quiosco situado en la calle Progrès, en el centro de Ripoll. Isabel es ciega y afiliada a la Organización.

Lasalle, que vende el cupón y los distintos productos de juego de la ONCE desde hace más de 24 años, mostró su felicidad por repartir “este gran premio” que, “ha podido caer en alguno de los clientes habituales”.

LLUVIA DE MILLONES EN CATALUÑA

El Eurojackpot de la ONCE ha dejado en los últimos años una gran lluvia de millones en Cataluña. El viernes 9 de octubre de 2015 repartió 31,5 millones de euros en Barcelona, el mayor premio repartido por la ONCE en su historia. Antonio Rodríguez fue quien llevó entonces la suerte al barrio de Les Corts, desde su punto de venta en la calle Europa esquina a Joan Güell, en la entrada de El Corte Inglés.

Ese mismo año, el 15 de mayo, un vecino del barrio de Bellvitge (L’Hospitalet de Llobregat) ganó casi ocho millones de euros y también se quedó a un número de llevarse el bote récord de 90 millones de euros

El Eurojackpot ofrece 12 categorías de premios, siempre con un bote mínimo garantizado en cada sorteo de 10 millones de euros, que pueden llegar hasta los 90 millones, por sólo dos euros cada apuesta. Para cubrir este importe existe un fondo de reserva, al que se destina parte de las ventas.

Con Eurojackpot, la ONCE ha abierto una nueva puerta a Europa. Este juego permite a la ONCE y su Fundación diseñar las condiciones para adaptarse a los nuevos tiempos, con el objetivo de seguir siendo una gran entidad de la Economía Social, mostrar su modelo de gestión social fuera de nuestras fronteras y continuar enarbolando la bandera del juego responsable para compartir con la sociedad su compromiso social.

La ONCE tiene más de 70.000 afiliados, genera casi 136.000 puestos de trabajo directos e indirectos en España (más de 112.000 de los cuales están ocupados por personas con discapacidad) y tiene más de 21.000 vendedores, todos con discapacidad. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede escoger el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE. En Cataluña son más de 10.000 sus afiliados y el colectivo de la ONCE y su Fundación supera las 15.000 personas.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso