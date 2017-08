UN VECINO DE ORIHUELA GANA MÁS DE 2,7 MILLONES DE EUROS GRACIAS AL EUROJACKPOT DE LA ONCE

- Sólo le faltó un número para ganar el bote de 37 millones. Un vecino de Orihuela ha ganado 2.737.236,60 euros con el Eurojackpot de la ONCE y se ha quedado a un número de ganar el bote de 37 millones que estaba en juego en el sorteo del viernes 11 de agosto.

El vendedor y afiliado a la ONCE Vicente Rodríguez Mazón es quien ha vendido el boleto de Eurojackpot con premio de segunda categoría (5 Números+1 Sol), agraciado con 2.737.236,60 euros desde su lugar de venta, situado en la Avenida de Teodomiro, de Orihuela.

El sorteo del Eurojackpot del 11 de agosto también ha dejado premio en Benidorm, donde ha repartido 132.604,10 euros, de manos del vendedor de la ONCE Avelino González López, que ha vendido un boleto con premio de tercera categoría (5 Números).

Para el viernes 18 de agosto de 2017, el Eurojackpot de la ONCE pondrá en juego un bote de 46.000.000 de euros.

El Eurojackpot se comercializa simultáneamente en España y en otros 16 países del espacio económico europeo y consiste en acertar 5 números de 50 números posibles y dos soles de entre 10 soles. El sorteo de Eurojackpot se celebra todos los viernes en Helsinki.

La ONCE comercializa el Eurojackpot junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituana, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia y República Checa.

Este juego permitirá a la ONCE y su Fundación diseñar las condiciones para adaptarse a los nuevos tiempos, con el objetivo de seguir siendo una gran entidad de la Economía Social, mostrar nuestro modelo de gestión social fuera de nuestras fronteras y continuar enarbolando la bandera del juego responsable para compartir con la sociedad nuestro compromiso social.

Eurojackpot, como el resto de productos de juego de la ONCE, se puede adquirir a los cerca de 20.000 vendedores de la ONCE, en la web 'www.juegosonce.es', y en los establecimientos autorizados que, de forma solidaria, comercializan los productos de juego de la ONCE.

