UN VECINO DE JEREZ GANA UN MILLÓN Y MEDIO DE EUROS GRACIAS AL ‘SUELDAZO’ DE LA ONCE

Un vecino de la barriada La Milagrosa de Jerez ha ganado el mayor de los ‘Sueldazos’ que ofrecen los sorteos de la ONCE los fines de semana, dotado con 300.000 euros al contado y otros 5.000 euros al mes durante 20 años, lo que suma un millón y medio de euros en premios. Además, se han repartido otros 39 premios de 20.000 euros.

La suerte la ha dado José Antonio Fernández, vendedor desde 2015, que ha vendido 40 cupones del sorteo del pasado domingo premiados a las cinco cifras, 39 con 20.000 euros, y el de la serie con el mayor 'Sueldazo', repartiendo así en total 2.280.000 euros en premios de forma ambulante en La Milagrosa.

Una buena parte de ellos, al menos 20, los ha vendido en la Churrería La Marquesa, donde esta mañana se agolpaban los afortunados para brindar con el vendedor con chocolate con churros, y la venta El Gallinero, a la entrada de Jerez.

“Estoy un poquito nervioso la verdad, contento y un poquito triste porque siempre me quedo con tres cupones del grupito y ayer me lo quitaron de los manos, pero vamos, muy contento, muy contento porque son gente con necesidad”, dijo Fernández, quien destacó que “es una alegría muy grande”.

El sorteo del domingo tenía además motivo andaluz porque estaba dedicado a la XXXV edición del Cross de Itálica, que se celebró ayer en Sevilla con la participación de más de 4.000 corredores, y ha repartido el resto de sus premios entre Benidorm, en Alicante, y El Prat de Llobregat, en Barcelona.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, ofrece premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta, 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE, 'www.juegosonce.es', y establecimientos autorizados.

