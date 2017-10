UN VECINO DE JEREZ GANA UN 'SUELDAZO' DE LA ONCE DE 240.000 EUROS

Google Plus

Un vecino de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha obtenido uno de los 'sueldazos' que ofrece la ONCE los fines de semana, premiado con 2.000 euros al mes durante 10 años, en total 240.000 euros.

Jesús Domínguez es el vendedor de la ONCE que ha repartido este premio del sorteo del sábado, que estaba dedicado a la Velá de Don Benito (Badajoz) y que ha dejado otro cupón premiado con 20.000 euros en Huelva y ha llevado el resto de premios a la provincia de Huesca.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.

