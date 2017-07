UN VECINO DE CHICLANA GANA ‘LA PAGA’ DE LA ONCE DE 3.000 EUROS AL MES DURANTE 25 AÑOS

Google Plus

Un vecino de Chiclana de La Frontera en Cádiz ha ganado ‘La Paga’ de 3.000 euros al mes durante 25 años más 35.000 euros (correspondientes a las cinco cifras) en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de ayrer, miércoles 26 de julio.

El agente vendedor de la ONCE, José Manuel López Guerrero, es quien ha llevado la suerte con ‘La Paga’ pero, además, vendió otros 50 cupones premiados con 35.000 euros cada uno entre sus clientes habituales, con lo que ha repartido 1.750.000 euros más.

José Manuel, con discapacidad física, es vendedor ambulante en la ciudad de Chiclana desde diciembre del año pasado, aunque es bien conocido en la localidad por su mote de ‘El Campana’ puesto que tiene la forma peculiar de pregonar los cupones haciendo sonar a la vez una campana.

En total, José Manuel Rodríguez ha dejado una lluvia de premios y de ilusión que asciende a los 2.650.000 euros entre todos los cupones premiados, incluido el de ‘La Paga’.

El cupón del miércoles 26 de julio estaba dedicado al Día de los Abuelos, fecha en la que se celebra esta efeméride, con el objetivo de sumarse al homenaje a esos hombres y mujeres que tanto han ofrecido y ofrecen a la sociedad.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso