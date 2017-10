LA VACUNACIÓN FRENTE A LA GRIPE REDUCE EN UN 40% LA MORTALIDAD DE PERSONAS DE MÁS DE 60 AÑOS

La vacunación frente a la gripe reduce en un 40% la mortalidad por este virus en personas mayores de 60 años y en más de un 30% la hospitalización por esta causa, según informó este martes la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) durante la presentación de la campaña ‘Este año sin excusas me vacuno contra la gripe’.

Con esta campaña, la SEGG pretende, además, sensibilizar a los profesionales sanitarios sobre la importancia de la vacuna contra la gripe. Sólo en España en la temporada 2015/2016 se notificaron 3.101 casos graves hospitalizados por gripe. Y más de 1.000 fallecimientos por esta infección y sus complicaciones, de las que el 64,5% no había recibido la vacuna antigripal en esta temporada.

Por ello, la SEGG ha lanzado, un año más, un mensaje de concienciación sobre la importancia de la vacunación frente a la gripe entre los mayores de 60 años, pero también entre el personal sanitario y los trabajadores al cuidado de los mayores y personas que conviven con estos.

El presidente de la SEGG, el doctor José Antonio López Trigo, advirtió en una nota informativa que “la gripe puede causar neumonías, bronquitis, otitis y sinusitis y puede suponer un riesgo para la vida de las personas mayores y grupos con patología crónica y factores de riesgo”.

A este respecto, el doctor Primitivo Ramos Cordero, secretario general de la SEGG, añadió que “la gripe en las personas mayores suele ir acompañada de alta morbilidad, mortalidad y complicaciones. Y lo lamentable es que año tras año, sabiendo esto, las tasas vacunales no acaban de arrancar, aunque el exceso de mortalidad de la gripe es según diversos estudios, de un 90% en mayores de 65 años en 2016, de las que el 80% de ellas no estaban vacunadas”.

Ante esta situación, los geriatras insistieron en que las vacunas son seguras,

eficaces y proporcionan beneficios no solo personales, sino también

comunitarios.

Además, pese a las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de las sociedades científicas, tan sólo el 30% de los profesionales sanitarios se vacunaron en el periodo 2010 a 2015 y en la campaña 2015/2016 el 31,5%.

“Convirtiéndose los profesionales no vacunados en un vector de transmisión de la gripe en sus centros de trabajo, cuyos principales perjudicados son los pacientes con edad avanzada o estados de inmunodepresión, puesto que tienen una menor respuesta a la vacuna y son por ello más vulnerables”, concluyó el presidente de la SEGG.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso