UNIVERSITY REGGAE CAMP ACOGERÁ EL 12 DE AGOSTO EL ESTRENO MUNDIAL DE 'WAKE UP! ¿QUÉ HARÍAS TÚ PARA CAMBIAR EL MUNDO?'

- Película documental de Ángel Loza que cuenta con el apoyo de la Fundación ONCE. El próximo 12 de agosto tendrá lugar en University Reggae Camp, dentro del Rototom Sunsplash European Reggae Festival de Benicàssim (Castellón), el estreno mundial de la película documental 'Wake up! ¿Qué harías tú para cambiar el mundo?', de Ángel Loza.

La película se proyectará por 'streaming' en el mismo momento de su estreno, ofreciendo la posibilidad de que los espectadores puedan verla a través de Internet en cualquier lugar del mundo y a la misma hora. Además, se podrá ver por el Facebook Live del festival.

A la misma hora cualquier persona en el mundo podrá visionarla en calidad HD a través de la plataforma del Rototom Sunsplash European Reggae Festival, que habilitará seis canales para la ocasión en este inusual estreno, y con el apoyo de la Fundación ONCE, que facilita las versiones en español y en inglés para personas con discapacidad visual y auditiva.

El director, Ángel Loza, ganador del Premio Goya 2009 a la Mejor Película Documental de Cortometraje con 'Héroes. No hacen falta alas para volar', vuelve al mismo lugar donde se filmó hace seis años 'Wake up! ¿Qué harías tú para cambiar el mundo?' para presentarla al público.

REFLEXIONES PARA CAMBIAR EL MUNDO

Rototom Sunsplash European Reggae Festival se celebrará del 12 al 19 de agosto, de forma que la University Reggae Camp abrirá sus puertas el día 12 con este estreno. Producida por Ángel Loza y Elena del Cura y bajo las alas de The White Lion Films, 'Wake Up!' recoge las reflexiones del público, artistas e invitados de distinta edad, raza y condición ante la pregunta ¿qué harías tú para cambiar el mundo?

El año en el que se rodó la película, 2011, el festival homenajeó a Bob Marley por el 30 aniversario de su muerte, motivo por el que fueron a actuar su viuda, Rita Marley, y tres de los hijos del músico, Ziggy, Stephan y Ki-Many Marley.

En el foro social, una de las múltiples actividades dentro del festival, y en el escenario principal participarán personas de la talla de Shirin Ebadi, premio Nobel de la Paz; Ali Campbell, cantante y líder de UB 40; Vandana Shiva, premio Nobel Alternativo de la Paz; Leo Bassi, actor; Jimmy Cliff, Toots and the Maytals y Lee 'Scratch' Perry.

“El marco del festival de música reggae más importante del mundo, Rototom Sunsplash European Reggae Festival, me parecía el decorado propicio para escuchar y sentir la respuesta de una buena parte de personas (230.000 personas en 10 días; diferentes culturas, razas, creencias, religiones, filosofía… representando a los cinco continentes) ante la pregunta ¿qué harías tú para cambiar el mundo?", ha declarado Ángel Loza. "El concepto del festival, en el que se aboga por un mundo mejor a través del amor, de la paz y de la unidad, hizo que tal 'coincidencia' con mis ideas y mi modo de vivir y de sentir me llevara a tomar la decisión de filmar allí esta película".

