LAS UNIVERSIDADES RECHAZAN LAS BECAS DEL MINISTERIO PARA EL PRÓXIMO CURSO PORQUE VUELVEN A PEDIR UN 5,5 DE NOTA MÍNIMA

- Acuerdan dejar todos los títulos 'pre-Bolonia' como están . El Consejo de Universidades rechazó este miércoles el borrador de real decreto de becas y ayudas generales al estudio para el próximo curso que ultima el Ministerio de Educación porque vuelve a exigir un 5,5 de nota mínima para acceder a la gratuidad de la matrícula.

Así lo explicó este miércoles en declaraciones a la prensa el presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Segundo Píriz, tras la reunión del Consejo de Universidades celebrada bajo la presidencia del ministro del ramo, Íñigo Méndez de Vigo.

Píriz indicó que las universidades han emitido "un informe desfavorable otra vez”, ya que el ministerio mantiene la exigencia del 5,5 para acceder a la exención de matrícula (y de un 6,5 de media para acceder al resto de las ayudas en los cursos posteriores).

“La vuelta al cinco era nuestra principal reivindicación y, como no ha podido ser atendida, hemos vuelto a rechazar” la propuesta, dijo el presidente de CRUE-Universidades Españolas, entidad que desde que los nuevos requisitos académicos entraran en vigor en 2013 se ha opuesto a los sucesivos decretos de becas del ministerio. En su opinión, “no es justo” pedir más al que menos recursos tiene”.

Por el contrario, Píriz se mostró satisfecho con la disposición al diálogo expresada por el ministro y aseguró que en “otras reivindicaciones sí se han producido avances y hay voluntad de acuerdo”.

El secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Marcial Marín, reiteró su disposición a dialogar, aunque reafirmó la apuesta del ministerio “por la cultura del esfuerzo” y por mantener cierto nivel de exigencia a quienes reciben estas ayudas. “Nadie se va quedar sin estudiar por falta de dinero”, apuntó, pero añadió que también “es lógico exigir cierta rendición de cuentas”.

No obstante, señaló que se trata de "un curso de transición en el que se está negociando un pacto de Estado educativo”, por lo que si la mayoría pidiese otro modelo de becas, se podría estudiar.

ACUERDO SOBRE EL '3+2'

Los rectores sí respaldaron por unanimidad un informe del ministerio para la ordenación de los títulos universitarios tras la llegada del decreto que permitía la implantación de grados de 180 créditos (conocido como 'el 3+2').

De este modo, las universidades se comprometen a que todas sus titulaciones 'pre-Bolonia' mantengan su duración actual, que es de cuatro cursos (240 créditos) para todos los grados salvo para las Ingenierías y Medicina, que duran más.

Sí se podrán ofrecer grados de 180 créditos “cuando se trate de títulos realmente nuevos, no de estudios maquillados”, precisó Píriz, quien agradeció “la certidumbre” que este acuerdo aporta al sector.

