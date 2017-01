LA UNIVERSIDAD CARLOS III Y FUNDACIÓN ONCE COLABORAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

- Gracias a un convenio de colaboración suscrito este miércoles. La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y Fundación ONCE han firmado un acuerdo de colaboración para la mejora de la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal, la inclusión y la no discriminación de las personas con discapacidad dentro de la comunidad universitaria.

El acto de firma del convenio, suscrito este miércoles por el rector de la UC3M, Juan Romo, y el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, tuvo lugar en el campus de Getafe de la universidad.

Las acciones del convenio se articulan en torno a cuatro grandes objetivos: en primer lugar, la sensibilización, concienciación y formación en este tipo de temas a través de distintas actividades; en segundo lugar, trabajar en la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas para hacer accesibles los entornos, productos o servicios utilizados, y en tercer lugar, el fomento de la igualdad de oportunidades de los estudiantes con discapacidad y su inclusión laboral.

Por último, el acuerdo recoge la posible participación de la UC3M en el 'Foro de la Contratación Socialmente Responsable', que tiene como fin promover la inclusión de cláusulas de contenido social en la contratación pública y privada que favorezcan al colectivo de las personas con discapacidad.

Además, también se firmó otro acuerdo específico de colaboración entre la Fundación Universidad Carlos III y Fundación ONCE para la promoción del programa de Becas Alumni de la UC3M. Para ello, Fundación ONCE se compromete a cofinanciar en el curso académico 2017-2018 una Beca Alumni por la cantidad de un máximo de 3.000 euros que se destinará íntegramente a la financiación de estudiantes con discapacidad.

