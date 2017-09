LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS FOMENTARÁ LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) firmó este miércoles un convenio con la Fundación ONCE en el que se comprometen a colaborar en el desarrollo de “acciones conjuntas de formación relacionadas con la igualdad de oportunidades, la supresión de barreras para el estudio en la universidad y la inclusión laboral de personas con discapacidad”.

El acuerdo incluye también la realización de seminarios, conferencias y jornadas, así como el desarrollo de “acciones de sensibilización educativa” para contribuir a una mayor sensibilización de la comunidad universitaria. Del mismo modo, ambas partes promoverán un mayor acceso de los jóvenes con discapacidad a la universidad.

La URJC se compromete, además, a diseñar materiales y programas de formación para el profesorado y el Personal de Administración y Servicios (PAS), y a activar su información referente a los recursos destinados a la atención a la discapacidad en el portal web ‘guía universitaria para los estudiantes con discapacidad’ desarrollado por Fundación ONCE.

En lo referente a la Investigación, las partes acuerdan promover y desarrollar proyectos conjuntos relacionados con la igualdad de oportunidades, la discapacidad y la accesibilidad universal, así como a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

En este sentido, también está previsto incorporar contenidos relacionados con la inclusión social de las personas con discapacidad en los programas de las distintas enseñanzas oficiales y a los programas de formación continua de la URJC.

La fundación ONCE asesorará a la Universidad Rey Juan Carlos en el diseño y desarrollo de los Planes de Accesibilidad Universal en todas las instalaciones de la Universidad. También contribuirá en la propuesta de realización de estudios y tesis doctorales, e impulsará proyectos de investigación que tengan que ver con los objetivos del convenio.

Ambas instituciones se comprometen, asimismo, a fomentar la igualdad de oportunidades del alumnado con discapacidad y su inclusión laboral. Para ello, la URJC y Fundación ONCE desarrollarán, de manera conjunta, acciones que fomenten el acceso a los programas de movilidad transnacional y actividades de formación entre las personas con discapacidad inscritas en la bolsa de empleo de la URJC.

El convenio incluye también la colaboración en el programa de becas ‘Oportunidad al Talento’, por el que la Fundación ONCE ofrece becas de movilidad internacional, máster y postgrados, doctorado e investigación a estudiantes con discapacidad. El convenio suscrito este miércoles tiene una duración de cuatro años y sustituye al firmado entre ambas entidades hace cinco.

