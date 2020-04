UNICEF España dota de más de 2.100 tablets y portátiles a centros de protección de menores para que continuen con sus estudios

UNICEF España va a dotar de más de 2.100 dispositivos electrónicos – tabletas electrónicas y ordenadores portátiles- a centros de protección de menores de diversas comunidades autónomas para que puedan continuar con sus estudios durante la crisis.

“Con esta iniciativa pretendemos reducir la brecha digital que, en esta crisis ha quedado aún más patente, y que impide a nuestros niños más vulnerables continuar con sus estudios. El derecho a la educación es uno de los derechos prioritarios que tenemos que proteger en una emergencia como la actual, para que ningún niño se quede atrás”, ha comentado Gustavo Suárez Pertierra, presidente de UNICEF España.

La desigualdad en el nivel de vida de los niños también se manifiesta en la brecha digital, en el acceso a dispositivos electrónicos y a internet, que en esta emergencia ha quedado de manifiesto: muchos niños de familias vulnerables o niños que viven en el sistema de protección no tienen acceso a estos recursos. "En España, el 95,2 % de los niños y niñas de entre 10 y 15 años usan internet. Pero, todavía hay 300.000 niños y niñas que no han usado un ordenador, y 140.000 que no han tenido ni un solo contacto con internet" , detallan en un comunicado.

Los niños de los centros de protección de diversas comunidades autónomas recibirán en los próximos días los dispositivos electrónicos. Una parte de estos dispositivos ha sido donada por el programa de educación digital ProFuturo -impulsado por Fundación Telefónica y Fundación “la Caixa”-, y otra parte será suministrada por UNICEF España.

“La educación, el aprendizaje diario -a pesar de ser en remoto- permite a los niños tener una sensación de mayor orden y rutina en una situación ya de por sí difícil. En UNICEF tenemos la experiencia en muchos países en los que respondemos a emergencias, de que impulsar la educación es uno de los pilares básicos para salir de una crisis”, ha afirmado Suárez Pertierra.

La organización ha pedido el refuerzo de los centros con materiales que garanticen su seguridad y con personal sanitario, y que los niños y niñas puedan interactuar con amigos y familiares a través de medios telemáticos, entre otras medidas. Además, y "con el objetivo de promover una atención de calidad a estos niños, la organización ha puesto en marcha una plataforma con diversas herramientas de apoyo técnico y emocional para los profesionales que están a su cargo", explican.