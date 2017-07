UNICEF ALERTA DE 850.000 NIÑOS DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA EN LA REGIÓN CONGOLESA DE KASAI

Google Plus

Más de un millón de personas, entre ellas cerca de 850.000 niños, se han visto obligadas a abandonar sus hogares debido a la ola de violencia en la región del Gran Kasai (República Democrática del Congo), lo que convierte esta crisis de desplazados en una de las peores del mundo para los menores, según alertó este viernes Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia).

"La violencia brutal está afectando a las vidas de cientos de miles de niños y sus familias en el Gran Kasai", aseguró en un comunicado Tajudeen Oyewale, representante en funciones de Unicef en la República Democrática del Congo, quien añadió: "Un total de 1,4 millones de personas, entre ellas 850.000 niños, se han visto forzados a desplazarse y sólo en el mes de junio hemos contabilizado 60.000 niños desarraigados”.

Esta agencia de la ONU apuntó que la mayoría de personas desplazadas en la región viven en familias de acogida, mientras que la situación de familiares que residen entre las comunidades más pobres del país se ha vuelto aún más crítica desde que ha empeorado la situación económica en la República Democrática del Congo. En muchos casos, los desplazados han perdido o dejado atrás todos sus bienes esenciales y pertenencias.

Una cifra menor de familias desplazadas ha huido al monte en las cercanías de sus aldeas y sobrevive en chozas. Estas familias son las más vulnerables y viven en lugares difícil acceso para la ayuda humanitaria, ya que no disponen de alimentos adecuados, refugio, atención médica ni agua y saneamiento.

"Se trata de una crisis humanitaria de avance muy rápido y estamos trabajando con nuestros aliados en medio de una gran inseguridad para tratar de ayudar a estas familias que son tan vulnerables”, comentó Oyewale.

Unicef y sus aliados han puesto en marcha un programa de ayudas en efectivo para que las personas desplazadas puedan cubrir sus necesidades básicas. Hasta la fecha, esta agencia de Naciones Unidas ha apoyado a 11.225 hogares a través de este programa.

Además de este programa de ayudas en efectivo, en las próximas semanas se pondrá en marcha el Mecanismo de Respuesta Rápida (MRR) multisectorial y flexible, que servirá para disponer de antemano de los materiales necesarios y preparar a los proveedores de ayuda que deben responder con rapidez a las necesidades de las poblaciones desplazadas.

La asistencia en este caso será tanto sanitaria como de nutrición, agua, saneamiento e higiene, e incluirá artículos esenciales no alimenticios como materiales para los refugios, utensilios de cocina, cubos de agua, mantas, etc. Unicef calcula que unos 50.000 hogares se beneficiarán de este programa en los próximos meses.

En lo que va de año y gracias al apoyo de los donantes, Unicef y sus aliados han prestado ayuda a 157.490 personas de la República Democrática del Congo con necesidades humanitarias urgentes.

