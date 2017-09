UNANIMIDAD EN EL CONGRESO CONTRA LOS ATROPELLOS A CICLISTAS

La Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados aprobó este jueves por unanimidad de todos los grupos parlamentarios una proposición no de ley que insta al Gobierno a que adopte medidas para evitar los atropellos a ciclistas.

La iniciativa fue presentada por el PSOE, que aceptó transaccionar una enmienda del PP, y obtuvo el visto bueno de los 33 diputados presentes en la comisión.

Odón Elorza, del PSOE, presentó la proposición no de ley indicando que pretende “llamar la atención” sobre los atropellos a los ciclistas y que las administraciones públicas tomen medidas “sin descanso” para evitarlos, y aseguró que España es un país óptimo para que la bicicleta sea usada masivamente como en Dinamarca o Países Bajos debido a las condiciones climatológicas.

María Jesús Moro (PP) defendió las medidas ya adoptadas desde el Gobierno, Jorge Luis (Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea) consideró la bicicleta como “un símbolo de libertad y de emancipación” e Irene Rivera (Ciudadanos) destacó la futura modificación del Código Penal para castigar a los conductores se den a la fuga tras atropellar a un ciclista.

La iniciativa insta al Gobierno a que la Dirección General de Tráfico (DGT) continúe poniendo en marcha medidas para reducir los riesgos de atropellos con vigilancia, control y denuncia (como la sanción por no respetar la distancia de 1,5 metros al adelantar a ciclistas); acciones preventivas, controles policiales, estrategias para mejorar las carreteras, promocionar los carriles bici tanto ante las comunidades autónomas como en los ayuntamientos y campañas de sensibilización a los conductores.

El Congreso también solicita al Ejecutivo que impulse la reforma del Código Penal con el fin de que los ciclistas no se sientan desprotegidos cuando son arrollados y se endurezca el castigo a los conductores imprudentes se dan a la fuga, y que reforme la ley de tráfico, el Reglamento General de Circulación y el Reglamento General de Conductores para adaptarlos al auge de los usuarios de la bicicleta.

Por otro lado, la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso aprobó también por unanimidad una proposición no de ley presentada por el PP para solicitar al Gobierno medidas con el fin de modernizar el parque automóvilístico español.

Asimismo, dio luz verde a una proposición no de ley de Ciudadanos para que se incluya la seguridad vial en la Ley Básica de Educación que salga del pacto nacional por la educación, lo que contó con la abstención del PP, y a otra del PP para exportar el modelo de seguridad vial a otros países en el marco ded la política de cooperación al desarrollo, lo que contó con el voto en contra de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso