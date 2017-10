LOS ULTRASONIDOS PUEDEN SUSTITUIR A LA PUNCIÓN LUMBAR EN EL DIAGNÓSTICO DE LA MENINGITIS

Una sonda en fase de desarrollo, similar a un bolígrafo grueso, podrá cuantificar con ultrasonidos los glóbulos blancos en el líquido cefalorraquídeo para diagnosticar una meningitis en los bebés lactantes para evitar la punción lumbar, según una investigación que lleva a cabo el Hospital Universitario Quirónsalud de Madrid.

Según informó este miércoles el centro hospitalario, la meningitis es una infección grave que afecta de forma importante a recién nacidos y lactantes. Para diagnosticar esta enfermedad se realiza una punción lumbar a los bebés para analizar la presencia de glóbulos blancos elevados en el líquido cefalorraquídeo.

El doctor Fernando Cabañas, jefe del Departamento de Pediatría del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y Quirónsalud San José, explicó en una nota informativa que “esta prueba es necesaria para detectar la enfermedad; sin embargo, es invasiva, precisa de un laboratorio y en ocasiones por ser traumática puede contener sangre. Si es así, no es valorable lo que supone someter al bebé a una prueba invasiva innecesaria “.

Para evitar estas pruebas, la empresa New Born Solutions, junto con el Centro Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) y los hospitales Quirónsalud, La Paz y Clínico San Carlos, en Madrid, así como la fundación IS Global, del Hospital Clínico de Barcelona desarrollan una herramienta no invasiva para descubrir si un bebé tiene meningitis o no.

Según detalló Javier Jiménez, fundador de New Born Solutions, “estamos desarrollado un emisor de ultrasonidos de alta resolución (inocuos para el bebé) que son capaces de realizar mediciones de celularidad a poca profundidad. Los ultrasonidos son emitidos por un cabezal de punta muy fina que se dispone sobre la fontanela del bebé. Los ultrasonidos miden el número de glóbulos blancos en el líquido de esa zona. Si existen niveles altos de glóbulos blancos se supone infección. Si, por el contrario, los niveles son normales y la percepción clínica es positiva, es posible descartarla sin realizar una punción lumbar al bebé”,

“Si conseguimos mostrar la efectividad de esta herramienta evitaremos punciones lumbares innecesarias a los bebés. Ofreceríamos al clínico una herramienta muy útil y costo-efectiva para el despistaje de meningitis mediante una herramienta no invasiva, además este equipo permite al especialista repetir la prueba cuando sea necesario sin riesgo para el pequeño paciente, por ejemplo, para evaluar su respuesta al tratamiento”, añadió.

