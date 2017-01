ÚLTIMA SEMANA PARA OPTAR A LOS PREMIOS TIFLOS DE PERIODISMO DE LA ONCE

El próximo 20 de enero finaliza el plazo de recepción de los trabajos que quieran optar a la XIX edición de los Premios Tiflos de Periodismo, convocados por la ONCE, en sus categorías de Prensa Escrita, Radio, Televisión y Periodismo Digital, con una dotación económica de 9.000 euros para cada ganador.

Los trabajos que opten a estos premios deben exaltar los valores relacionados con la inclusión de las personas con discapacidad, así como la supresión de barreras físicas y mentales que en ocasiones afectan a quienes no están en situación de valerse por sí mismos en igualdad de condiciones.

Los trabajos, para los que no se establece extensión ni formato predeterminados, deben haber sido publicados o emitidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016 y tendrán que enviarse por triplicado al Consejo General de la ONCE a través de correo postal, haciendo constar que se dirigen a 'Premios Tiflos de Periodismo'.

En su interior se hará constar nombre, domicilio, teléfono, fax (en caso de que lo tuviera) y correo electrónico del demandante, así como el medio y la fecha en que ha sido publicado o emitido el trabajo.

Los trabajos de televisión deben enviarse en DVD y los de prensa digital, si es posible, en un DVD 'navegable' que permita visionar el reportaje tal y como se haría en la web original. Asimismo, los trabajos que se presenten en una lengua distinta al castellano deben aportar la correspondiente traducción.

El jurado estará formado por destacadas personalidades del periodismo y por un representante de la ONCE, y dará a conocer su fallo inapeable no más tarde del último día hábil de mayo de 2017. La entrega de los premios tendrá lugar antes del 31 de julio de 2017 en Madrid.

