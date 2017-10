Trapero y los líderes de Omnium y la ANC declaran en la Audiencia Nacional por sedición

Los primeros imputados por sedición en el marco del desafío catalán ya han declarado en la Audiencia Nacional. El mayor de los Mossos D’Esquadra, Josep Lluís Trapero; la intendente del cuerpo, Teresa Laplana; el líder de la Asociación Nacional Catalana, Jordi Sánchez; y el número uno de Ómnium, Jordi Cuixart, han acudido a Madrid a responder ante la jueza Carmen Lamela.

Los cuatro están acusados de alentar a los manifestantes tras las jornadas vividas el día 20 de septiembre, es decir, de un delito de sedición. Fue el día en que la Guardia Civil realizó su operativo contra la logística de la votación del 1-O. La actividad de la benemérita lanzó a miles de personas a las calles de Cataluña como protesta ante lo que entendían como un ataque del estado.

El número uno de Omnium, Jordi Cuixart, se ha acogido a su derecho a no declarar. Pero el pasado miércoles insistió en que el escrito de la Fiscalía está “lleno de imprecisiones y falsedades", y que no reconoce el delito que se le imputa. Por su parte, el líder de la ANC solo ha respondido a las preguntas de su defensa para "dejar bien claro la legitimidad de una movilización pacífica de una parte importante de la ciudadanía de Cataluña" que, según ha dicho, ni comprende ni acepta las actuaciones judiciales emprendidas. A su salida ambos han insistido en esa idea: no reconocen el delito de sedición, “ni la competencia del tribunal” para juzgarles.

El líder de los Mossos D’Esquadra y su número dos sí que han respondido a las preguntas formuladas en esa declaración. Trapero ha defendido que no se le avisó con suficiente antelación de la operación y ha negado haber cometido ningún delito. En un comunicado, los Mossos informan de que el mayor ha trasladado a la autoridad judicial "el convencimiento que la actuación del Cuerpo de los Mossos fue la correcta y necesaria en atención a las circunstancias de ese día".

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela volverá a citar a los cuatro acusados en un par de semanas según han informado fuentes jurídicas. La segunda citación a los cuatro investigados por los delitos de sedición se producirá en principio dentro de dos semanas para que las partes tengan tiempo de estudiar el extenso informe que cuenta con más de 300 páginas y multitud de archivos audiovisuales y que incluyen hechos que llegan hasta el pasado 1 de octubre, día en que se celebró el referéndum ilegal.







La Fiscalía no pide medidas cautelares

La Fiscalía de la Audiencia Nacional no ha solicitado la aplicación de ninguna medida cautelar para ninguno de los cuatro investigados. Fuentes jurídicas citadas por la agencia Europa Press han detallado que la ausencia de petición de medidas implica una nueva citación en los próximos días, tal y como se ha confirmado.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 acordó la citación de todos ellos una semana después de admitir a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía contra las personas que participaron en las concentraciones durante los registros ordenados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.





Puigdemont pide comparecer el martes en el Parlamento catalán "sobre la situación política"

Tras la suspensión del pleno del próximo lunes, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha pedido comparecer el martes por la tarde en el Parlamento catalán para informar "sobre la situación política actual". Una propuesta prácticamente idéntica a la planteada desde Catalunya Si que es Pot días antes. La petición de Puigdemont deja en el aire la celebración del pleno del lunes y la omisión de la legalidad.

No todas las voces dudan o no confirman. Raül Romeva, consejero de exteriores del Govern, ha afirmado este viernes en la BBC que el pleno se celebrará a pesar de la suspensión. "El Parlamento debatirá, el Parlament se reunirá. Será un debate y eso es importante" ha afirmado para añadir que la crisis solo se solucionará con la política y no en los tribunales.

Son muchas las voces que apuntan a la posible brecha dentro del independentismo. Una nueva muestra es el artículo publicado hoy por Santi Vila, consejero de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, en el que descartaba aplicar la independencia de manera unilateral.