Torra se opondrá a Sánchez si "no da voz a Cataluña"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido este viernes al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, una propuesta "para dar voz a Cataluña", sin la que le ha asegurado que su posición es votar no a la investidura, según recoge Europa Press.

Además, el 'president' pide a Pedri Sánchez que vuelva a la mesa de diálogo con las fuerzas independentistas. "Vuelva a la mesa del diálogo de donde no nos hemos levantado ni nos levantaremos nunca. Es con quien tienes diferencias con quien hace falta dialogar" ha escrito en una carta dirigida a él en 'La Vanguardia' recogida por Europa Press, donde también le ha pedido que anteponga el sentido de Estado a los intereses de partido y que no convoque unas nuevas elecciones.



Quim Torra finaliza su carta recordando a Sánchez que está "a su disposición para hablar de ello, en Barcelona o en Madrid", mientras lamenta "no haberle podido expresar personalmente estas reflexiones, como le solicité por carta hace más de un mes, y que era una nueva invitación al diálogo".