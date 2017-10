Un manifestante interrumpe el discurso de Theresa May durante la Convención Anual del Partido

Un manifestante ha interrumpido este miércoles el discurso que estaba dando la primera ministra británica, Theresa May, durante la Convención Anual del Partido Conservador. El hombre ha agitado un formulario P45 frente de la mandataria, un documento que se utiliza para informar a los empleados de su despido.

El hombre ha sido escoltado fuera de la sala en cuanto ha hecho su aparición. La primera ministra británica, visiblemente sobresaltada, ha detenido su discurso durante unos segundos antes de ser aplaudida fervientemente por la audiencia reunida en Mánchester este miércoles.

Mientras era escoltado por los guardias de seguridad fuera del centro de conferencias, el manifestante ha asegurado que el secretario de Exteriores británico, Boris Johnson --quien de acuerdo con la prensa del país tiene intención de ocupar el cargo de May-- le había dicho que le diera el formulario P45 a la mandataria.

"Boris me dijo que le diera el P45" ha dicho el hombre arrestado. "No me ha explicado porqué, sólo quería que lo hiciera", ha añadido. Desde las elecciones del 8 de junio, que May adelantó y en las que el Partido Conservador perdió la mayoría absoluta, la primera ministra ha sido ampliamente cuestionada y sus propios ministros la han criticado por el rumbo del Brexit.

Johnson, que hizo campaña a favor de la ruptura con la UE, es uno de los que ha exigido un "Brexit duro". En los últimos días, la prensa británica ha apuntado que podría ser destituido.