Teresa Ribera dice que el debate sobre la eliminación de las medidas de Madrid Central es "absurdo y sin sentido"

La ministra de Transición Energética en funciones, Teresa Ribera, ha afirmado que el debate sobre Madrid Central y la posible supresión de las medidas adoptadas en el tráfico para rebajar las emisiones contaminantes "es completamente absurdo, porque esas medidas ni son ideológicas ni aleatorias ni se puede plantear como si fuera un partido de fútbol en función de dónde tengo mi corazoncito".

Ribera ha hecho estas declaraciones durante su intervención este miércoles en la tercera edición del Biscay ESG Global Summit sobre inversión responsable que tiene lugar a lo largo de toda la jornada en Bilbao.

La ministra ha remarcado que plantearse eliminar las medidas adoptadas por la hasta ahora alcaldesa Manuela Carmena para reducir las emisiones contaminantes en el centro de Madrid "es un debate completamente absurdo porque, para empezar, el centro no es nada con el conjunto de la ciudad, que tiene un problema como muchas otras ciudades europeas con la calidad del aire, y que es un problema de salud pública y de incumplimiento de obligaciones europeas sobre contaminantes".

En ese sentido, ha señalado que "esto no va de que se empeñe una señora en que tenemos que hacer zonas de bajas emisiones", sino que existe "un problema serio de cumplimiento de obligaciones europeas que están ahí".

"Usted me podrá discutir en este tema una alternativa mayor o menor, pero no podrá decirme que no se ha de abordar el debate de la movilidad y de la calidad del aire en Madrid porque es un debate ideológico y existe el derecho fundamental a vivir en un atasco, porque eso no tiene ningún sentido y es un debate absurdo", ha añadido.

Ribera ha reconocido que hasta que no se visibilizan y se diferencia entre cuáles son los problemas y cuales son las propuestas de solución la gente anda un poco confundida".





NOS JUGAMOS MUCHO

En ese punto ha afirmado que una vez que se hace visible este debate sobre las soluciones, "tú puedes decir 'a mí me parece que para el cambio climático hay que hacer esto o esto otro', o poner un calendario de cumplimientos en lugar de este otro, porque ése es un debate extraordinariamente legítimo y mucho más constructivo que no jugar a esto, como si fuera un partido de fútbol donde yo soy del Atlético de Madrid y tú del de Bilbao".

En su opinión, ese tipo de planteamiento "no tiene sentido, porque este tema ni es ideológico ni es aleatorio". "Es una cuestión donde nos jugamos todos mucho, pero no es un debate que se resuelva solamente por dónde está el corazoncito de cada cual", ha concluido.