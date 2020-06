Tener un blog para ser emprendedora, ¿cómo hacerlo?

Contenido patrocinado Cada vez son más las herramientas y materiales que se tienen en Internet para llegar a ser una auténtica emprendedora. En este caso, el blog se ha convertido en un elemento esencial, dentro de todas las técnicas de marketing que pueden utilizarse. Hace unos años, el hecho de tener un blog se reservaba para aquellos profesionales que eran expertos en el tema y que sabían utilizar adecuadamente las herramientas proporcionadas en la red. Sin embargo, con los avances de las nuevas tecnologías y todas las facilidades que ofrece Internet, hoy en día prácticamente todo el mundo puede tener su propio blog. Si bien es cierto que es una área delicada y que hay que tener unos ciertos conocimientos, muchas plataformas permiten crear un blog en un abrir y cerrar de ojos, para poder utilizar como herramienta principal y convertir el negocio en algo, meramente digital. Dentro de este contexto, hay muchos profesionales que sirven de guía para poder comenzar a realizar estos pasos, como Asun Parra.Experta en marketing y mujer emprendedora, a través de su web ofrece todo tipo de artículos e información para ir avanzando en el marketing digital dentro de una empresa, así como seminarios online que son realmente útiles. Primera parada: ¿qué blogs existen? Antes de ponerse a crear un blog, lo primero que se debe saber son los tipos que existen. En este sentido, hay dos tipos de plataformas que están disponibles para crear un blog propio, las gratuitas y las de pago. ¿Cómo son los blogs gratuitos? Son blogs más adecuados para las personas no profesionales, puesto que sirven como plataforma para escribir artículos más familiares y que no necesitan tanta dedicación y especialización. Estos blogs tienen menos funciones que los de pago y el servidor cuenta con una capacidad fija. Habitualmente, la plataforma más utilizada para ello es WordPress, aunque también suele ser popular Blogger. ¿Y los de pago? Los blogs de pago son perfectos para los profesionales que necesitan una plataforma en la que mostrar sus servicios. Tal y como su nombre indica, no son gratuitos, entre otras cosas, porque hay que contratar un hosting para que funcione de manera adecuada. Cuentan con muchas más funciones y opciones que los anteriores, siendo además un servicio que no es demasiado caro, teniendo en cuenta todas las prestaciones que ofrece. Pasos principales para crear un blog Una vez que se elija que tipo de blog se va a utilizar, hay que empezar a hacerse las primeras preguntas. En este sentido, hay que plantearse qué es lo que se quiere compartir, para qué va a servir el blog. Aquí hay que responder a cuestiones como el contenido del blog, las ideas que van a servir como hilo conductor, entre otras cosas. Lo siguiente será plantearse qué se va a aportar al lector, siendo éste el paso más importante. Hay que definir bien el público al que va dirigido y el valor que se va a aportar al mercado y a los propios lectores, son aspectos claves para llegar a alcanzar el éxito con el blog. Teniendo en cuenta que estas dos cuestiones pueden llegar a ser complicadas, en el caso de estar un poco perdida, es una buena opción acudir a un profesional que sepa guiar en estos primeros pasos. Si se leen las opiniones Asun Parra, se puede observar como todas las mujeres emprendedoras que han seguido sus consejos, han logrado el éxito, por lo que se trata de una excelente profesional para comenzar en esta andadura del marketing digital. Después de definir bien todas estas cuestiones, sea de manera individual o con la ayuda de una profesional, lo siguiente será aprender a crear el blog. Es decir, conocer términos como dominio, plantilla, o hosting. Claves para la creación de un blog profesional Como ya se ha comentado, el primer paso es decidir la temática del blog y, una vez que se tenga claro, lo siguiente que se va a hacer es registrar el dominio. Es aquí donde comienzan a aparecer términos más específicos y concretos que se deben conocer a la perfección. Registro de dominio En este caso, se elige el nombre del dominio y se registra. El nombre es la dirección web que los usuarios deben escribir en el navegador para que terminen entrando en el blog. Lo ideal es elegir un nombre de dominio corto y muy relacionado con la temática principal del blog. Algo muy importante, antes de comprar el dominio, cerciorarse de que está disponible. Contratar un hosting El hosting es el servidor en el que se va a alojar el blog, siendo uno de los más recomendables para empezar el de WordPress de Alto Rendimiento, ya que cuenta con una buena relación calidad-precio, aunque hay muchos más en el mercado. Será el espacio físico (o no) donde quedarán alojados todos los archivos utilizados en el blog, desde textos, hasta imágenes o incluso vídeos. Redirigir los DNS Es el paso en el que hay que realizar la conexión entre el dominio que se ha registrado y el servidor contratado. Instalar la plataforma Una vez realizados los pasos anteriores, es el momento de instalar la plataforma, a través de la cual se creará el blog. En este sentido, para empezar esta experta aconseja WordPress, ya que es sencillo de utilizar y muy funcional, además de tener una versión gratuita y otra de pago. Configuración general Después de la instalación, habrá que elegir la plantilla que se utilizará para el blog, así como configurar la apariencia que tendrá el mismo, añadiendo todos los temas personalizados y los enlaces que se necesiten. Luego, hay que configurar los plugins que son utilidades que se instalan en el blog, para añadir opciones adicionales como calendarios o formularios. Una vez que todos estos pasos se hayan completado, es el momento de empezar a escribir, puesto que ya estará el blog listo para usarlo. Es muy sencillo, ahora hay que ir a la sección de entradas, darle a “añadir nueva” y rápidamente a redactar. Teniendo la posibilidad de añadir todo lo que se necesite, desde documentos, a enlaces o imágenes, para crear un contenido más enriquecido e interesante, algo que es posible de conseguir eficientemente siguiendo las recomendaciones de los cursos que ofrece Asun Parra.