La última de Tabarnia: 23.000 firmas en 24 horas para tener su propia plaza en Barcelona

“Si Girona puede cambiar la Plaza de la Constitución por la Plaza 1 de Octubre, ¿se nos permitirá a nosotros cambiar la Plaza de los Països Catalans por la Plaza de Tabarnia?”. Con este razonamiento la Plataforma por Tabarnia quiere que la conocida Països Catalans, inagurada en los ochenta, pase a denominarse simplemente 'Plaza de Tabarnia'.

La propuesta ha sido registrada este miércoles en la plataforma change.org consiguiendo en un día las 23.000 firmas y quedando sólo dos mil de conseguir el objetivo fijado.

Con ello quieren así igualar la propuesta del Ayuntamiento de Gerona, que ayer aprobó cambiar el nombre de la Plaza de la Constitución por la Plaza “l’U d'Octubre de 2017” como “homenaje a todos los ciudadanos que participaron en el referéndum”, en palabras de la alcaldesa.

Bajo este prisma, los de Tabarnia exigen que el consistorio dirigido por Colau cambie el nombre del emblemático enclave de Barcelona, de la que han dicho responde a “un constructo imaginario, a una invención que ni existe ni ha existido jamás”, en referencia a los “Països Catalans”. Para ellos, el ayuntamiento de Barcelona “está obligado a escucharlos” de conseguir alcanzar el objetivo de firma.

"Tabarnia no quiere romper ni separar"

“Tabarnia no quiere fronteras, quiere más vías de tren. Vías de tren que nos permitan estar cada vez más unidos al resto de españoles. Tabarnia no quiere romper ni separar, quiere unir y reparar”, declaran en la petición.

La Plataforma por Tabarnia continúa así si particular protesta contra el separatismo catalán. El movimiento tabarnero exige la simbólica separación de Barcelona y Tarragona del resto de Cataluña como una forma de protesta contra la falta de argumentario del que, dicen, carece el separatismo catalán.

La idea no les ha ido mal. El pasado diciembre consiguieron ser Trending Topic mundial y desde entonces, han ganado una importante fuerza en medios y redes, donde no han dudado acudir para defender su particular proyecto separatista. En tuiter ya cuentan con 50.000 seguidores.