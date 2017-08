TWITTER EMPLEA TRADUCTORES SIN COBRAR A CAMBIO DE “PUNTOS DE KARMA”

Google Plus

- Les exige confidencialidad y deben trabajar con documentos internos de la compañía. La red social Twitter ha lanzado un programa para reclutar voluntarios que se dedican a traducir una serie de documentos internos e información confidencial de la compañía, todo ello sin contraprestación económica pero a cambio de “puntos de Karma”, una suerte de reputación ‘online’ dentro de la herramienta.

El acuerdo entre partes que propone el gigante de Silicon Valley (San Francisco, California), que recluta traductores para su ‘Twitter Community Translation Program’, aclara de manera cristalina que quien aspira lo hace de manera “voluntaria” y enfatiza que “no serás pagado”, así como que se trabajará con “información confidencial” sobre futuros productos.

La labor del traductor consiste, según la información publicada por la compañía californiana y recogida por Servimedia, en traducir del inglés a la lengua natal del intérprete tanto información interna sobre nuevos productos como el contenido que se publique en la web corporativa de Twitter.

Los encargos llegarán al voluntario “por correo electrónico” –entre otras vías- y la empresa se reserva la propiedad intelectual de las publicaciones, aunque responsabiliza al traductor de todo lo que publique: “Serás responsable del contenido y la exactitud de cada traducción”, indica la compañía tecnológica en el acuerdo que firman los voluntarios.

Asimismo, el acuerdo incorpora una especie de cláusula de confidencialidad por la que el voluntario se compromete a no revelar nada del trabajo que pase por sus manos, todo ello regido bajo “las leyes del Estado de California”, e informa de que cualquier disputa será dirimida en los tribunales federales de San Francisco.

COBRAR EN KARMA

Aunque no existe compensación económica por los trabajos de traducción, Twitter –con 328 millones de usuarios- ofrece reputación ‘online’ a sus voluntarios y verifica su cuenta en la red social como traductores oficiales, a quienes asciende de categoría (ficticia) en base a los “puntos de Karma” con los que paga el gigante californiano por trabajos debidamente entregados.

“Cuando acumules 300 puntos de Karma o más, serás distinguido con el reconocimiento de Traductor”, explica Twitter. Además, si un voluntario es capaz de distinguirse por su “calidad lingüística, consistente esfuerzo y compromiso”, la red social te eleva a la categoría de “Top Translator”, con quienes tiene la deferencia de reconocer públicamente su labor a través de cuentas oficiales de la empresa.

La compañía de Silicon Valley se estrenó en Wall Street en noviembre de 2013, cuando registró la segunda mejor salida a bolsa de la historia de Internet. Sin embargo, no se crean usuarios al ritmo que esperaba la red social y sus pérdidas se han elevado tras caer los ingresos publicitarios, como reveló en la presentación de resultados de finales de julio.

