EL TURISMO INCLUSIVO SIGUE SIENDO UNA TAREA PENDIENTE PARA CASI TODOS LOS PAÍSES DEL MUNDO

El turismo inclusivo "sigue siendo una tarea pendiente" en casi todos los países del mundo. Así lo aseguraron este viernes la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física (Predif) y la Sociedad Geográfica de las Indias, una agencia especializada en viajes a medida al subcontinente indio, durante la presentación de una guía sobre turismo inclusivo.

El estudio, que fue presentado en el hotel ILUNION Pío XII de Madrid, es la primera investigación que hace referencia a la accesibilidad del turismo en la India para personas con discapacidad castellanoparlantes.

Precisamente, el país asiático "está haciendo grandes esfuerzos para eliminar las barreras presentes en algunos de sus monumentos más espectaculares", según señaló la responsable de Comunicación de Sociedad Geográfica de las Indias, Patrycja Zbierska.

El presidente de Predif, Francisco Sardón, apuntó que esta plataforma ofrece "detalles sobre la accesibilidad de los hoteles para poder informar a los usuarios sobre las necesidades de accesibilidad y esta persona decida si el hotel al que va a viajar es el adecuado para ella o no”.

Predif presentará en los próximos meses "la evolución de la TUR4AII, la aplicación móvil donde las personas con discapacidad podrán acceder a los recursos que ofrecen los diferentes hoteles del mundo en cuanto a accesibilidad", explicó Sardón.

"La aplicación ha pasado a ser una aplicación para todos los usuarios, ya que no solo informan los técnicos de la aplicación sobre los hoteles accesibles, sino también los usuarios pueden compartir sus experiencia en cuanto a la accesibilidad de los hoteles donde han viajado". Además, "desde la aplicación también se pueden organizar los viajes".

Uno de los discursos más emotivos de la presentación lo protagonizó Raquel, una corredora de maratón a la que le gustaba viajar, pero que un accidente en Sudáfrica le dejó en silla de ruedas. Esto le "cambió la vida", pero no ha impedido que siguiera viajando por "Irán, Camerún, Etiopía...".

"Es importante aprender en un viaje", señaló. "Cuando viajamos aprendemos cultura, religiones... pero lo más importante es que también podemos enseñar" y, por ello, concluyó que "vivir en España es una gran suerte, y más siendo una persona con discapacidad".

En muchas ocasiones "los recursos de las empresas empiezan siempre por la discapacidad física", señaló Sardón, "pero muchas veces los olvidados son las personas con discapacidad sensorial, y si no fuera por Predif, no se incorporarían nunca estos recursos". "En la India hicimos recomendaciones para personas con discapacidad auditiva, pero a dia de hoy se econtcontraron pocas soluciones", concluyó el presidente de Predif, Francisco Sardón.

