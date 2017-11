Google Plus

El 60% de los tumores oncológicos sólidos se curan solo con cirugía, según la Sociedad Española de Oncología Quirúrgica (SEOQ), que celebra su V Congreso en Palma de Mallorca los días 9 y 10 de noviembre y al que asistirán 270 especialistas en esta materia.

El cáncer es la segunda causa de muerte en todo el mundo. Según la International Agency for Research on Cancer, en el año 2012 hubo 14,1 millones de nuevos casos de cáncer y 8,2 millones de muertes relacionadas, y se prevé un aumento a 23,9 millones de nuevos casos y 14,6 millones de muertes en relación con el cáncer para el año 2035. También se prevé que el 80% de los pacientes requieran un abordaje quirúrgico en el transcurso de su enfermedad.

La cirugía es la principal arma terapéutica en el manejo de los tumores sólidos: el 60% de estos tumores se curan con ese único acto quirúrgico. Además, tiene un importante papel en el 30% de los pacientes restantes. Una cirugía del cáncer inadecuada en tiempo o forma no se podrá compensar con ningún nuevo fármaco.

Éstos y otros temas, como las investigaciones más innovadoras y las herramientas disponibles que asisten al cirujano del cáncer en su toma de decisiones diaria, se debatirán en el citado congreso.

