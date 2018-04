EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE DECLARA ILEGAL LA TALA EN EL BOSQUE MÁS VIEJO DE EUROPA

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado ilegal la tala a escala industrial en el bosque de Bialowieza (Polonia), considerado el último bosque primario de Europa, según una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE hecha pública este martes.



Bialowieza está protegido por las leyes europeas de protección de la naturaleza y fue declarado tanto un sitio Patrimonio de la Humanidad de la Unesco como un espacio de la Red Natura 2000. La abundancia de madera muerta en el bosque y el mantenimiento de sus procesos ecológicos permiten que albergue una gran biodiversidad. Se trata del bosque más viejo de Europa y acoge la mayor población de bisonte europeo y es el hogar de linces, lobos y árboles centenarios.

La Comisión Europea aprobó en 2007, conforme a la Divectiva de los Hábitats, la designación este bosque como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) debido a la presencia de hábitats naturales y de ecosistemas de ciertas especies de animales y de aves cuya protección es prioritaria. También es una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), conforme a la Directiva sobre las Aves.

El lugar Natura 2000 Puszcza Bialowieska (que comprende los distritos forestales de Bialwieza, Browsk y Hajnówka) es, según la Comisión Europea, uno de los bosques naturales mejor conservados de Europa y que se caracteriza por grandes cantidades de árboles viejos, en particular centenarios, y de madera muerta.

Debido a la propagación constante de una especie de escarabajo ‘Ips typographus’, el ministro polaco de Medio Ambiente, Jan Szyszko, autorizó en 2016 que casi se triplicara la explotación de madera sólo en Bialowieza y que se realizaran operaciones de gestión forestal activa, como cortes de saneamiento, operaciones de reforestación y cortes de rejuvenecimiento, en zonas en las que hasta entonces no era posible intervenir.

En 2017, el director general del Servicio Forestal adoptó para los distritos forestales de Bialowieza, Browsk y Hajnówka la decisión de talar “árboles colonizados por el ‘Ips typographus’” y la retirada de los que constituyeran “una amenaza para la seguridad pública” y que entrañaran un riesgo de incendio.

Así pues, se procedió a retirar árboles secos y árboles colonizados por el ‘Ips typographus’ en esos tres distritos forestales en una zona de unas 34.000 de las 63.147 hectáreas que integran la superficie total del lugar Natura 2000 Puszcza Bialowieska.

RECURSO EN 2017

Al considerar que las autoridades polacas no se habían cerciorado de que esas operaciones de gestión forestal no perjudicaban la integridad del lugar Natura 2000 Puszcza Bialowieska, la Comisión Europea interpuso el 20 de julio de 2017 un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE para que declarara que Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva sobre los Hábitats y de la Directiva sobre las Aves.

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia de la UE declara que Polonia ha incumplido sus obligaciones dimanantes de esas Directivas.

El Tribunal de Justicia recuerda que la Directiva sobre los Hábitats impone a los Estados miembro obligaciones y procedimientos específicos cuya finalidad es garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento de los hábitats naturales y de las especies de fauna y flora silvestres que presenten un interés para la UE.

Así, la autorización de un plan o de un proyecto sólo puede concederse con la condición de que las autoridades competentes hayan adquirido la seguridad de que no tiene efectos perjudiciales duraderos para la integridad del lugar afectado.

En este caso, el Tribunal de Justicia de la UE señala que, al no disponer de todos los datos pertinentes para evaluar las incidencias de las operaciones de gestión forestal activa en cuestión sobre la integridad del lugar Natura 2000 Puszcza Bialowieska, las autoridades polacas no llevaron a cabo una evaluación apropiada de esas incidencias antes de adoptar las decisiones de 2016 y 2017, de modo que incumplieron su obligación derivada de la Directiva sobre los Hábitats.

Por otro lado, el órgano judicial destaca que la puesta en práctica de las operaciones de gestión forestal activa en cuestión conduce a la desaparición de una parte del lugar Natura 2000 Puszcza Bialowieska, por lo que esas operaciones no pueden constituir medidas que garanticen la conservación de ese lugar.

También señala que las decisiones de 2016 y 2017 conducen inevitablemente al deterioro o a la destrucción de los lugares de reproducción y de las áreas de reposo de determinados coleópteros saproxílicos protegidos por la Directiva sobre los Hábitats como especies que presentan un interés para la UE y que requieren una protección estricta.

Respecto a la Directiva sobre las Aves, indica que las decisiones impugnadas conducirían inevitablemente al deterioro o a la destrucción de los lugares de reproducción o de las áreas de reposo de las especies de aves.

“HA GANADO LA NATURALEZA”

WWF celebró la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. “Hoy ha ganado la naturaleza europea. Las leyes de protección de la naturaleza de la Unión Europea no pueden ignorarse y el ministro de medio ambiente polaco debe dar marcha atrás en las decisiones que permitieron la tala de Bialowieza. Su tarea es proteger la vida salvaje de Bialowieza para las futuras generaciones”, dijo Gema Rodríguez, de esta organización ecologista.

Esta ONG indicó que la sentencia supone “una clara señal de que es inaceptable permitir actividades destructivas e insostenibles en sitios Patrimonio de la Humanidad, y que las leyes de la UE que protegen estos lugares no pueden ser ignoradas”.



