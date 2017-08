UN TRATAMIENTO CONTRA LA HEPATITIS C PREVIENE LA DIABETES Y LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA EN PACIENTES DE VIH

- Según un estudio de Gesida publicado en ‘Hepatology’. Un estudio realizado con pacientes de VIH de la entidad Gesida concluye que el tratamiento para la hepatitis C mediante interferón y ribavirina reduce el riesgo de desarrollar diabetes mellitus e insuficiencia renal crónica, según un artículo científico publicado en la revista especializada ‘Hepatology’.

Durante el seguimiento de los 1.625 pacientes asociados a Gesida se recogió información sobre las muertes, las complicaciones hepáticas, los problemas derivados del VIH y sobre una serie de manifestaciones “extrahepáticas”, como problemas cardiovasculares, renales, óseos, diabetes mellitus, cáncer e infecciones graves no relacionadas con el sida.

“Todo ello constituye un argumento más y muy sólido para tratar la hepatitis C en todos los pacientes coinfectados por VIH y VHC”, aseguró el doctor Juan Berenguer, coordinador de esta cohorte de investigación junto a su colega Juan González, médico del Hospital La Paz y consultor de la Unidad de Enfermedades Infecciosas/VIH del Gregorio Marañón.

La infección por el virus de la hepatitis C (VHC) ha sido uno de los problemas más importantes de los pacientes infectados por el VIH, dado que ambos virus comparten vías de transmisión. En pacientes coinfectados por VIH, la hepatitis C tiene un “curso acelerado con progresión más frecuente y rápida hacia la cirrosis hepática” y mayor riesgo de muerte, según Gesida.

El 36% de los pacientes que participaron en el estudio, realizado entre los años 2000 y 2008, lograron la erradicación del VHC. Durante un seguimiento superior a los cinco años tras la finalización del tratamiento, el estudio volvió a confirmar la cura de la hepatitis C, independientemente de que la fibrosis hepática estuviera avanzada o no.

Asimismo, reduce “de manera muy significativa” el riesgo de complicaciones hepáticas, incluyendo el cáncer de hígado y la necesidad de trasplante. También se confirmó que la cura de la hepatitis C se asociaba con una reducción del riesgo de muerte relacionada o no con el hígado y que beneficiaba a la infección por VIH reduciendo el riesgo de progresión a sida.

Este estudio ha sido realizado en el seno de la ‘Cohorte de Gesida 3603’ con pacientes tratados de la hepatitis C con interferón y ribavirina en 19 centros hospitalarios españoles. Todos los pacientes fueron seguidos desde el fin del tratamiento hasta la última visita o el fallecimiento.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso