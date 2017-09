EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER COLORRECTAL DEPENDE DE DÓNDE ESTÉ EL TUMOR PRIMARIO

Google Plus

- La supervivencia global puede ser de hasta 20 meses superior cuando el tumor está en el lado izquierdo del colon. Dos estudios españoles presentados en el encuentro anual de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), que se celebra en Madrid, demuestran que el tratamiento y la evolución del cáncer colorrectal dependen del lado del colon en que se localiza el tumor primario. Así, la supervivencia global puede ser de hasta 20 meses superior cuando el tumor está en el lado izquierdo del colon.



Estos trabajos documentan hasta qué punto es importante saber si el cáncer colorrectal tiene su origen en el lado izquierdo o derecho del órgano.

El doctor Manuel Benavides, jefe de Oncología Médica del Hospital Universitario Regional de Málaga, que firma uno de los estudios, indicó que “las diferencias en términos de pronóstico y eficacia del tratamiento son abismales”.

Subrayó el hecho de que la supervivencia global puede ser de hasta 20 meses superior en estos pacientes con tumores primarios en el lado izquierdo del colon.

El estudio confirma que el cáncer colorrectal no es una única enfermedad, sino “un conjunto heterogéneo de trastornos en los que se observan diferencias clínicas y moleculares entre tumores situados a un lado o a otro del organismo, lo cual desemboca en pronósticos diversos”.

Para la doctora Ruth Vera, jefa de Oncología Médica del Complejo Hospitalario de Navarra y vicepresidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), “estas disparidades vienen determinadas por diferencias en las alteraciones genéticas que producen el tumor, por diferentes tipos de respuesta inmune, diferentes localizaciones anatómicas y por otros factores aún no bien conocidos”, lo que hace que los cánceres de colon ya no se traten de la misma forma, sino que se analice cada caso concreto antes de elegir el mejor tratamiento posible.

Además, el doctor Benavides agregó que es más frecuente que los tumores primarios derechos expresen mutación de BRAF e inestabilidad de microsatélites (indicadores genéticos de pronóstico adverso) con mayor frecuencia que los tumores primarios del lado izquierdo. Del mismo modo, los primeros tienden a diagnosticarse en fases más avanzadas que los segundos.

Para este experto, es determinante considerar que la práctica clínica ha cambiado en virtud de estas evidencias y los estudios previos al respecto: “Ahora, ya tenemos en cuenta la localización del tumor primario”, aseveró.

Por su parte, la doctora Julia Alcaide, del Hospital Costa del Sol de Marbella, expresó que “hasta ahora, hemos tratado a todos los pacientes con cáncer colorrectal del mismo modo, pero los datos que empezamos a ver muestran que la localización del tumor puede tener un valor tanto pronóstico como predictivo”.



