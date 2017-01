Google Plus

El tratamiento antibiótico de la neumonía se puede reducir a cinco días con buenos resultados y efectividad, lo que además mejora los recursos sanitarios, según un estudio dado a conocer este lunes y en el que han participado el Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno del País Vasco, el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad y la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ).

Los resultados de esta investigación, titulada ‘Duration of antibiotic treatment in Community-Acquired Pneumonia. A Multicenter Randomized Clinical Trial’, se publicaron recientemente en la revista científica 'JAMA'.

La primera firmante de este estudio, la doctora Ane Uranga, miembro de la Separ, explicó en una nota informativa que “la reducción de la duración de los tratamientos todavía es un reto en la práctica clínica actual. Muchos de los facultativos tienen un falso sentimiento de seguridad con la prescripción de tratamientos más largos. Los resultados indican, en términos de éxito clínico, que la supresión del tratamiento con antibióticos en base a criterios de estabilidad clínica después de un mínimo de cinco días de tratamiento apropiado no registra resultados inferiores a los obtenidos en los programas de tratamiento tradicionales, más prolongados”.

Según el doctor Alberto Capelastegui, investigador del estudio y vicepresidente de la Separ,“los resultados de la investigación demuestran que establecer la duración del tratamiento antibiótico en base a los criterios de estabilidad clínica es una medida que puede ser implementada de forma segura en pacientes ingresados por neumonía adquirida en la comunidad, conduciendo a una reducción significativa de la duración del tratamiento y aportando los beneficios de una pauta corta de tratamiento antibiótico”.

