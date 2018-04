TRÁFICO. LA SEMANA SANTA ACABA CON 30 MUERTOS EN CARRETERA, LA TERCERA CIFRA MÁS BAJA DESDE 1960

Google Plus

Un total de 30 personas perdieron la vida en las carreteras españolas durante el dispositivo especial de la Semana Santa puesto en marcha por la Dirección General de Tráfico (DGT), lo que supone tres fallecidos más que en 2017 y la tercera cifra más baja desde 1960.



La operación especial de la DGT abarcó entre las 15.00 horas del viernes 23 de marzo hasta las 24.00 del lunes 2 de abril. En ese periodo se produjeron 28 accidentes mortales, en los que murieron 30 personas, según los datos provisionales aportados este martes por Tráfico sobre vías interurbanas y a un máximo de 24 horas de los siniestros.

Esta Semana Santa es la tercera con menos personas fallecidas en las carreteras desde 1960, sólo por detrás de la de 2013 (24 muertos) y la de 2017 (27). Según datos de la DGT recogidos por Servimedia, la Semana Santa más trágica fue la de 1988, cuando hubo 196 víctimas mortales.

Después se produjeron algunas oscilaciones, hasta alcanzar otro pico en 1999, con 162 muertos. La siniestralidad descendió especialmente en la última década: 64 en 2008; 46 en 2009; 44 en 2010; 39 en 2011; 45 en 2012; 24 en 2013; 37 en 2014; 34 en 2015; 41 en 2016; 27 en 2017 y 30 en 2018.

Por comunidades autónomas, se han registrado aumentos de la mortalidad en carretera en Andalucía y Cataluña (+4), Extremadura (+2), Castilla y León, y Galicia (+1), en tanto que no hubo accidentes mortales en Baleares, Canarias, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra, y la siniestralidad bajó en Aragón, Cantabria y País Vasco (-1), y Asturias, Castilla-La Mancha y La Rioja (-2).

Un total de 22 personas murieron en accidentes ocurridos en carreteras convencionales (frente a ocho en autopistas o autovías) y las salidas de la vía siguieron siendo el tipo de siniestro más frecuente, con 13 fallecidos, por delante de las colisiones frontales (cinco) y los atropellos (tres).

Algo más de la mitad de los fallecidos viajaban en coche (16, tres más que en 2017), cinco en moto (dos menos), tres en bicicleta y dos eran peatones (en estos dos últimos casos, las mismas cifras que el año pasado).

El tramo horario con mayor número de accidentes mortales es el de 14.00 a 20.00 horas (14 fallecidos), por delante del de 7.00 a 13.59 (11) y de 20.00 a 6.59 (cinco).

En la Semana Santa no murió ninguna persona menor de hasta 24 años. En cambio, perdieron la vida cinco de 35 a 44 años, otras cinco de 45 a 54 años y también cinco entre 75 a 84 años, por cuatro de 25 a 34 años y tres, de entre 65 a 74 años.

De los 16 fallecidos en coche, dos ocupantes no llevaban puesto el cinturón de seguridad en el momento del accidente, como tampoco lo hacía uno de los tres ciclistas muertos.



