TRÁFICO MULTA AHORA UN 22,5% MENOS DE CONDUCTORES SIN CARNÉ QUE HACE CINCO AÑOS

La cantidad de conductores multados por la Dirección General de Tráfico (DGT) al no estar en disposición del permiso de circulación ha descendido un 22,5% en los últimos cinco años, al pasar de 35.497 en 2013 a 27.506 en 2017.



Así lo asegura el Gobierno en una respuesta parlamentaria al diputado socialista Miguel Ángel Heredia, que había preguntado al Ejecutivo cuántas multas se han puesto por conducir sin carné en los últimos años, desglosado por comunidades autónomas y provincias.

La respuesta, recogida por Servimedia, no incluye datos de Cataluña y País Vasco, que tienen transferidas las competencias en materia de tráfico. La DGT puso 35.497 multas a conductores sin carné en 2013 y partir de entonces se ha producido un descenso anual casi continuo: 33.911 en 2014, 30.057 en 2015, 27.231 en 2016 y 27.506 en 2017 (en este último caso, del 1 de enero al 11 de diciembre).

Las provincias con más conductores sancionados en sus carreteras por no llevar el carné en el último lustro son Madrid (24.273), Almería (11.697), Málaga (11.399), Alicante (11.206) y Murcia (10.465).

Madrid lidera el ranking todos los años (5.570 conductores en 2013, 5.551 en 2014, 4.866 en 2015, 4.347 en 2016 y 3.939 en 2017), en tanto que Almería repitió el segundo puesto en 2013 (2.617), 2016 (2.290) y 2017 (2.245), Alicante lo hizo en 2014 (2.532) y Málaga en 2015 (2.357).

En cuanto a los motivos, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil multaron sobre todo por conducir sin la autorización administrativa correspondiente (62,18% del total), aunque también por no tener un permiso de conducción válido en España (19,74%), ser titular de un permiso extranjero equivalente no susceptible de canje (13,24%) y por conducir sin haber obtenido nunca el carné (4,84%).

MENOS AGENTES

A la luz de estos datos, Heredia declaró a Servimedia que considera “cuanto menos extraña” la reducción del número de multas por conducir sin carné “teniendo en cuenta el afán recaudatorio del Gobierno de Rajoy”.

Heredia indicó que detrás de este descenso puede estar el recorte en el número de agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que ha bajado en 230 efectivos en los dos últimos años, y que coincide “hasta casi en porcentaje” con la reducción de controles de alcohol realizado por los agentes de Tráfico de la Guardia Civil, que desde 2013 han caído un 21%.

“Hay menos agentes y, por tanto, menos controles. Todo ello coincide con el hecho de que en 2017 murieron 1.200 personas en las carreteras españolas, el peor registro de los últimos cinco años, y ya llevamos dos años consecutivos de incremento”, apostilló.

Por ello, Heredia indicó que va a plantear una batería de iniciativas parlamentarias para conocer los motivos de esta reducción en el número de multas por conducir sin carné, lo que consideró, “sin duda alguna, muy significativa”.



