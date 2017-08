TRÁFICO PREVÉ 8,1 MILLONES DE VIAJES POR CARRETERA EN EL PUENTE DEL 15 DE AGOSTO

Google Plus

- Hará 20.000 controles diarios de alcohol y drogas. La Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha un operativo especial de seguridad vial entre las 15.00 horas de este viernes y las 24.00 horas del próximo martes con motivo del puente del 15 de agosto, periodo en el que prevé que se realicen 8,1 millones de desplazamientos por carretera.

Tráfico desarrollará este dispositivo con medidas de regulación, ordenación y vigilancia para dar cobertura de seguridad al gran número de viajes en carretera que se producirá durante estos días. El operativo cubrirá los trayectos de largo recorrido desde el interior hacia la costa y tendrá una especial incidencia en la vigilancia de los desplazammietos cortos, propios de los movimientos a ciudades con celebraciones patronales.

No obstante, la DGT recordó hoy que el próximo martes es festivo en toda España y numerosas localides celebran sus fiestas patronales.

Respecto a la circulación, Tráfico prevé que el mayor incremento de vehículos se produzca el viernes y el sábado por la mañana en las salidas de las grandes ciudades hacia las zonas turísticas del litoral y poblaciones con celebración de fiestas, lo que afectará principalmente a carreteras de Madrid, Barcelona, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.

Para ello, se instalarán carriles reversibles y adicionales con conos en las horas de mayor afluencia circulatoria. Asimismo, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de camiones en general y a los que transportan determinadas mercancías en ciertos tramos, fechas y horas.

CONTROLES A CUALQUIER HORA

Para llevar a cabo este dispositivo especial, Tráfico cuenta con aproximadamente 6.600 personas, entre agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y personal de la DGT, a las que se suman más de 13.000 empleados de empresas de conservación y personal de los servicios de emergencias. Todos ellos estarán trabajando para que los conductores puedan realizar un viaje seguro.

Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil incrementarán durante todo el puente los controles preventivos de alcohol y drogas entre los conductores, y llegarán a realizar más de 20.000 controles diarios, de modo que cualquier conductor puede ser solicitado para realizar esas pruebas.

El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, hizo un llamamiento no sólo a los conductores de que el alcohol y la conducción es un binomio que lleva en numerosas ocasiones a la muerte o a una vida dependiente, sino también al resto de ocupantes del vehículo de velar para que el conductor esté en las condiciones idóneas para ponerse ante el volante y, en caso contrario, no dejarle conducir.

Los controles se realizarán a cualquier hora del día y en cualquier carretera, especialmente en vías convencionales y en aquéllas en las que el índice de siniestralidad es más elevado. Tráfico está poniendo recientemente un especial énfasis en los colectivos policonsumidores, es decir, los conductores que se ponen al volante y consumen alcohol y/o otras drogas.

