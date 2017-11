TRÁFICO CITA EL MARTES A LOS EXAMINADORES, QUE LLEVAN MÁS DE CUATRO MESES EN HUELGA

Google Plus

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, anunció este miércoles que “todas las partes” están convocadas el próximo martes a una reunión para “intentar resolver de una vez por todas” el conflicto entre la Dirección General de Tráfico (DGT) y los examinadores de tráfico, que llevan algo más de cuatro meses en huelga para exigir que les suban 250 euros el sueldo en concepto de complemento específico.

La huelga de los examinadores comenzó el pasado 2 de junio y, con la excepción de agosto, continúa actualmente con paros los lunes, los martes y los miércoles, lo que afecta a los exámenes prácticos, no a los teóricos ni a los de circuito cerrado. Los paros han aplazado casi 167.000 pruebas prácticas hasta la semana pasada, según la Dirección General de Tráfico (DGT).

El diputado socialista Pablo Bellido preguntó a Zoido en el Pleno del Congreso de los Diputados si el Gobierno va a cumplir los compromisos del acuerdo alcanzado entre la DGT y los examinadores de tráfico en 2015 o si “piensa mandar a la ruina a todas las autoescuelas”.

Bellido señaló que el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, ha manifestado “en repetidas ocasiones” que la reivindicación de los examinadores es “justa” y que la huelga está “arruinando” a más de 9.000 autoescuelas, “fastidiando” a más de 120.000 aspirantes a tener el carné de conducir, afectando a las autoescuelas porque han perdido más de 800 millones de euros y perjudicando al Estado porque ha dejado de ingresar 15,5 millones de euros en tasas, cuando “resolver el problema cuesta algo más de 2.600.000 euros”.

Zoido reconoció que la situación es “compleja y complicada”, pero aseguró que el Gobierno ha cumplido “prácticamente” el acuerdo firmado en 2015 entre representantes de la DGT y los examinadores.

En este sentido, apuntó que los exámenes prácticos para obtener el carné de conducir son un servicio público, la productividad de los trabajadores ha aumentado de un 35 a un 40%, no hay obligación de decir ‘in situ’ al alumno si ha aprobado el examen y los funcionarios han visto reducida su carga de pruebas al día, al tiempo que hay convocadas 500 plazas para examinadores, la mayoría de ellas de promoción interna.

El ministro indicó que la huelga no ha supuesto “un caos absoluto”, porque “no se ha suspendido ningún examen teórico” y se han realizado más de 300.000 pruebas prácticas desde el inicio de los paros.

“Vamos a seguir trabajando para resolver el problema y el próximo martes están convocadas todas las partes para poder intentar resolver de una vez por todas esta situación”, concluyó.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso