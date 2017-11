TRÁFICO RECIBE MAÑANA A LOS EXAMINADORES, QUE LLEVAN CUATRO MESES EN HUELGA

- Más de 166.000 pruebas aplazadas, 120 autoescuelas cerradas y 90 millones en pérdidas tras 50 días de paros. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha convocado este martes a una reunión a los representantes del comité de huelga de los examinadores de tráfico, un colectivo que lleva cerca de cuatro meses con paros parciales para exigir una subida lineal de 250 euros brutos mensuales en el complemento específico de sus nóminas.

Fuentes de la DGT confirmaron a Servimedia que el encuentro se celebrará en la mañana de este martes en la sede central de Tráfico, en Madrid, y que el contenido principal será abordar la huelga de los examinadores. Esta reunión será la cuarta entre ambas partes, que llevan sin sentarse en torno a una mesa desde el pasado 22 de agosto.

La reunión coincidirá con concentraciones que examinadores realizarán entre las 12.00 y las 14.00 horas ante una quincena de jefaturas provinciales de Tráfico y que ya estaban convocadas antes de que la DGT citara al comité de huelga.

Las dos partes firmaron un acuerdo en octubre de 2015 después de que los examinadores mantuvieran 32 días de huelga, pero este colectivo de funcionarios retomó las movilizaciones el pasado 2 de junio, cuando se concentraron frente a la sede de la Secretaría de Estado de Función Pública, en Madrid.

Ese preámbulo dio lugar a nuevos paros parciales desde el pasado 19 de junio, que los examinadores vienen realizando los lunes, los martes y los miércoles con la excepción de agosto. Hasta ahora llevan 50 días de huelga, que afecta a los exámenes prácticos, no a los teóricos ni a los de circuito cerrado, lo cual ha provocado el aplazamiento de más de 166.000 pruebas prácticas hasta octubre, según la Dirección General de Tráfico (DGT).

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, reconoció la pasada semana en el Congreso de los Diputados que la situación es “compleja y complicada”, pero aseguró que el Gobierno ha cumplido “prácticamente” el acuerdo firmado en 2015 entre representantes de la DGT y de los examinadores. “Vamos a seguir trabajando para resolver el problema y el próximo martes están convocadas todas las partes para poder intentar resolver de una vez por todas esta situación”, apuntó.

“NO VAMOS PARA HACER UN PARIPÉ”

El presidente de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), Joaquín Jiménez, señaló a Servimedia que el comité de huelga acudirá a la reunión con “una actitud negociadora, esperanzadora e ilusionante” para desatascar el conflicto y recibir el complemento específico en sus nóminas, algo que el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, calificó de “justo” en dos comparecencias en el Congreso de los Diputados.

“Si la cosa va para atrás, inevitablemente habrá huelga en diciembre, pero esperamos no llegar a eso porque no es lo que deseamos todos. Esperamos que no nos tengamos que arrepentir de asistir a la reunión para escuchar imposiciones, no vamos para hacer un paripé”, añadió.

Jiménez indicó que el seguimiento de los últimos paros ronda el 60% y que los examinadores que han hecho huelga han perdido una cantidad global “cercana” a los 2,75 millones de euros que tendría que desembolsar el Gobierno si les pagara el complemento específico durante un año entero.

SITUACIÓN “ALARMANTE”

Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), José Miguel Báez, aseguró a Servimedia que los paros de los examinadores han provocado el cierre definitivo de unas 40 autoescuelas y temporal de otras 80, lo que suma una cantidad cercana a 120.

Báez apuntó que las pérdidas económicas del sector de las autoescuelas, que está formado por unas 9.300 pymes y da empleo directo a unas 30.000 personas, “están rondando los 90 millones de euros desde junio” y aseguró que “hay demoras de exámenes aplazados para después de Reyes”.

El presidente de la patronal de autoescuelas deseó que la situación “termine de una vez” y pidió que “se arregle el déficit de examinadores”, porque “habrá provincias que en tres meses recuperen la normalidad, pero otras 15 provincias que superan el 50% de la población española no la van a recuperar porque faltan examinadores”. “La situación será alarmante el día después de la huelga para un 50% del país”, apostilló, antes de reclamar a la DGT que amplíe su plantilla con “200 examinadores nuevos”.

