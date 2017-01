TRÁFICO DENUNCIÓ LA SEMANA PASADA A 115 AUTOBUSES ESCOLARES AL DÍA

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil denunciaron durante cinco días de la semana pasada a 776 vehículos de transporte escolar (lo que supone una media de 115 al día), sobre todo por irregularidades administrativas, y ningún conductor dio positivo en las pruebas de alcoholemia y drogas.

Éste es el balance de una campaña de vigilancia sobre autobuses destinados al transporte escolar puesta en marcha entre el lunes y el viernes de la semana pasada por la Dirección General de Tráfico (DGT), en la que los guardias civiles verificaron el uso del cinturón de seguridad, la velocidad, las autorizaciones y los documentos tanto del vehículo como del conductor, y los tiempos de conducción y descanso, además de realizar controles de alcohol y drogas.

Al margen de esa campaña, el conductor de un autobús escolar fue detenido este miércoles al dar positivo por cocaína tras volcar el vehículo que conducía en el kilómetro 10 de la M-506, a la altura de Fuenlabrada (Madrid). Como consecuencia del accidente, varios menores resultaron heridos leves.

“Cada día, 230.000 alumnos utiliza el autobús escolar para ir al colegio y volver a casa. Es un medio de transporte seguro, tal y como muestran las cifras de siniestralidad vial, ya que el año pasado no se produjo ninguna víctima mortal entre los usuarios de este tipo de vehículos, pero que, debido a la vulnerabilidad de sus pasajeros y a las vías por las que se suele circular, en su mayoría carreteras convencionales, necesita de una especial vigilancia para mantener estos niveles de seguridad”, señaló este miércoles en un comunicado el director general de Tráfico, Gregorio Serrano.

TIPOS DE IRREGULARIDADES

Durante la campaña de la semana pasada, los agentes controlaron un total de 2.081 vehículos escolares y detectaron irregularidades en 776 de ellos, sobre todo administrativas, como no disponer de la autorización especial para realizar el transporte escolar (581 denuncias) y no disponer de un seguro de responsabilidad limitado (167).

Los agentes también comprobaron que 64 vehículos de transporte escolar presentaban deficiencias en las puertas de servicio y emergencias, así como en sus dispositivos de accionamiento, y denunciaron a dos conductores por exceso de tiempo de conducción o minoración del descanso y a otros 26 por no llevar a bordo del autocar a una persona encargada del cuidado de los menores cuando así procedía, al tiempo que detectaron ocho casos de no uso del cinturón de seguridad en los vehículos que los llevaban incorporados.

La preocupación de la DGT para que el transporte de menores se realice de forma segura lleva a los agentes a realizar permanentemente controles en este tipo de vehículos. En 2015, los autobuses escolares se vieron implicados en 27 accidentes (14 en vías interurbanas y 13 en urbanas), en los que no falleció ninguna persona aunque nueve ocupantes resultaron heridos.

Según un estudio elaborado por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil sobre accidentalidad y lesividad de los vehículos dedicados al transporte escolar, el 65% ocurren en vías convencionales, el tipo de accidente más frecuente es la colisión fronto-lateral y la distracción y la velocidad inadecuada aparecen como factores concurrentes más frecuentes.

