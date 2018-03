TRÁFICO DENUNCIA A CASI 3.000 CAMIONES O AUTOBUSES EN UNA SEMANA

Google Plus

Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han denunciado en una semana a 2.990 camiones o autobuses por infracciones relacionadas con esos vehículos, como irregularidades en el tacógrafo, deficiencias técnicas graves o exceso de peso, e hicieron lo propio con algunos de sus conductores por exceso de horas ante el volante o circular bajo los efectos del alcohol o las drogas, entre otros motivos.



Estos resultados forman parte de una campaña de control y vigilancia de camiones y autobuses desarrollada por la Red Europea de Policías de Tráfico (Tispol, en sus siglas en inglés) del 26 de febrero al 4 de marzo y a la que se sumó la Dirección General de Tráfico (DGT).

Los agentes hicieron controles en todo tipo de vías y a cualquier hora sobre la velocidad a la que circulaban, las horas de conducción y descanso, el tacógrafo, el exceso de peso, los posibles defectos técnicos del vehículo o la seguridad de la carga transportada.

Además, comprobaron que la documentación del vehículo y del conductor era la correcta, que la conducción no se realizaba bajo los efectos de drogas o alcohol, o que todos los ocupantes del vehículo utilizaban el cinturón de seguridad.

Durante los siete días de la campaña, los agentes controlaron a 11.182 vehículos destinados a ambos tipos de transporte, de los cuales 2.990 fueron denunciados por no cumplir algunos de los preceptos de la normativa y otros 24 camiones fueron inmovilizados por diferentes motivos.

Dieciséis conductores de camiones y tres de autobuses dieron positivo en drogas, mientras que otros ocho dieron positivo en alcohol.

DROGAS Y ALCOHOL

Uno de los transportistas denunciados circulaba con un camión de 40 toneladas por la A-52 con destino a Vigo procedente de Algeciras. Al realizar el chequeo del vehículo, los agentes detectaron irregularidades a las normas administrativas que regulan este tipo de transportes, como exceso de tiempo continuado en la conducción, falta de descanso diario y el tacógrafo digital manipulado. El conductor también dio resultado positivo en cocaína en el test de drogas.

Asimismo, los agentes de tráfico interceptaron en Murcia a otros tres conductores profesionales por superar más de cuatro veces la tasa máxima de alcoholemia permitida para conductores profesionales, uno de los cuales, además, dio positivo en cocaína y cannabis.

Las denuncias por exceso de horas de conducción y las relacionadas con el tacógrafo fueron las más numerosas. En concreto, los agentes tramitaron 550 denuncias por excesos de horas de conducción (533 a camiones y 17 autobuses) y 365 por cuestiones relacionadas con el tacógrafo (320 camiones y 45 autobuses)

Las denuncias impuestas por deficiencias técnicas del vehículo, exceso de peso y mala estiba ascendieron a 535, de las cuales 36 fueron en autobuses y el resto, en camiones.

Sobre la documentación relativa al vehículo y al conductor, los agentes comprobaron que 839 conductores profesionales (687 camiones y 152 autobuses) presentaban irregularidades administrativas.

Por último, un total de 66 conductores fueron denunciados por no llevar puesto el cinturón de seguridad y otros 42 por exceso de velocidad.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso