TRÁFICO PARARÁ A LOS CONDUCTORES QUE CORRAN DE MÁS Y USARÁ DRONES PARA VIGILAR LAS CARRETERAS

La Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha este año una amplia batería de medidas para mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras, entre ellas que la Guardia Civil detendrá a los conductores que superen los límites de velocidad, para evitar que adjudiquen a otra persona la infracción, y el uso de drones para vigilar las vías interurbanas y sancionar a los que cometan infracciones.



El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, dio a conocer este miércoles en una rueda de prensa en Madrid los proyectos que tiene previsto poner en marcha el organismo que dirige tras presentar el balance de seguridad vial de 2017, año en el que fallecieron 1.200 personas en las carreteras españolas (con datos provisionales a 24 horas de los accidentes), lo que supone 39 más que en 2016, la segunda cifra más elevada desde 2012 y el segundo año consecutivo de ascenso de la mortalidad, lo que no sucedía desde hace casi dos décadas con los repuntes seguidos de 1997 y 1998.

CONCIENCIACIÓN

Serrano indicó que la DGT pondrá en marcha en 2018 un “amplio elenco de medidas” que se resume en “más control, más educación, más formación y más reformas”, y recalcó que “todo será inútil si no hay una concienciación de los conductores”.

Tráfico aprobará un nuevo plan contra la velocidad y publicará una instrucción de radares, de manera que trimestralmente publicará la recaudación con los cinemómetros por exceso de velocidad. “No se trata de recaudar, a pesar de lo que recurrentemente se dice y se cuenta, sino de mejorar la seguridad vial”, apuntó.

Serrano comentó que la DGT equipará a los motoristas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil con nuevos radares móviles para carreteras convencionales que permitirán a los agentes detener a los conductores pocos cientos de metros más adelante si detectan que han superado el límite de velocidad, con el fin de evitar que el infractor notifique posteriormente que otra persona ha pisado el acelerador más de la cuenta y de generar un efecto disuasorio en los automovilistas.

ALCOHOL Y DROGAS

Además, Tráfico aprobará un protocolo para que a los conductores reincidentes por consumo de alcohol y otras drogas (es decir, sancionados al menos dos veces por alguno de esos motivos en menos de un año) se les retire el carné y sean evaluados por el sistema de salud de la comunidad autónoma correspondiente con el propósito de que determine si ese conductor está capacitado para ponerse ante un volante.

En 2018 habrá un nuevo plan integral de lucha contra el alcohol y las drogas en la conducción y la DGT formará a funcionarios para el manejo de drones, puesto que Tráfico comprará varios aparatos de este tipo con el propósito de vigilar las carreteras, con lo que los conductores infractores serán sancionados como ocurre actualmente con los radares Pegasus equipados en helicópteros, si bien Serrano matizó que la puesta en marcha de los drones estará lista “como muy tarde en 2019”.

Por otro lado, Tráfico cambiará el modelo de formación vial para obtener el carné de conducir, contará con cerca de 100 examinadores más, adquirirá 50 parques infantiles de tráfico móviles y acometerá varias reformas legislativas, entre ellas la Ley de Tráfico y Seguridad Vial.

Serrano precisó que la DGT tendrá lista esa “nueva ley” a mediados del próximo mes de febrero para que sea enviada al Consejo de Ministros y aprobada posteriormente por el Parlamento, además de que modificará el Reglamento General de Vehículos y dará luz verde a un nuevo Reglamento de Auxilio en Carretera.

Además, Tráfico invertirá un millón de euros en ayudas a la investigación y aprobará convenios con comunidades autónomas, ayuntamientos, titulares de las vías y empresas, en tanto que los conductores que reciban la notificación de una sanción por velocidad, alcohol y otras drogas, no llevar puesto el cinturón de seguridad, hablar por el teléfono móvil, perder puntos o cometer otra infracción tendrán al final del informe un mensaje de concienciación para que no vuelva a hacerlo.



