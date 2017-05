TRÁFICO APROBARÁ EL PRÓXIMO MARTES UN PLAN PARA PROTEGER A LOS CICLISTAS

Google Plus

- Con medidas contra los conductores reincidentes en alcohol y drogas. La Dirección General de Tráfico (DGT) aprobará el próximo martes un plan especial de protección y seguridad para ciclistas, después de que dos de ellos murieran y otros tres resultaran heridos al ser arrollados en una carretera de Oliva (Valencia) por una conductora que dio positivo en el control de drogas y alcoholemia.

El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, anunció este miércoles en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados que el próximo 16 de mayo se reunirá el Comité de Seguridad Vial, formado por el comité directivo de la DGT y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Ese órgano aprobará un plan especial de protección y seguridad para vía ciclistas, además de analizar el funcionamiento de los últimos dispositivos de movilidad que se han realizado en las operaciones de Semana Santa y del puente del 1 de mayo, y de preparar los del próximo verano.

Serrano indicó que en esa reunión se abordará “la creciente problemática de los accidentes mortales de ciclistas”. “Es insoportable el número de ciclistas que cada fin de semana fallecen en nuestras carreteras y no estamos dispuestos a que ninguna persona salga con el miedo constante en el cuerpo de que no pueda regresar vivo a su casa", apuntó.

Indicó que el Comité de Seguridad Vial dará luz verde a “medidas de prevención y vigilancia”, principalmente “de carácter administrativo sobre reincidentes en alcohol y drogas”.

REFORMAS LEGISLATIVAS

Por otro lado, Serrano indicó que Tráfico se ha puesto como “reto” que en 2018 esté “lista” tanto “la reforma integral de la ley de seguridad vial” como el nuevo Reglamento General de Vehículos. “Queremos que la de la ley sea una reforma profunda, ambiciosa y dé solución a la movilidad del siglo XXI”, apostilló.

Además, apuntó que el próximo 23 de mayo se reunirá el Pleno del Consejo Superior de Tráfico, donde se darán a conocer los grupos de trabajo que participarán en las reformas legislativas, como motociclistas, bicicletas, peatones, velocidad, permiso por puntos, alcohol y drogas, etc.

Una vez que se acometan los cambios en la ley de seguridad vial y el Reglamento General de Vehículos, Serrano indicó que se reformarán los reglamentos de circulación y de conductores, entre otras medidas.

Comentó que habrá medidas para que "en todos los centros de exámenes, los exámenes sean lo mismo". "De manera progresiva vamos a eliminar los exámenes en papel y los haremos de la misma manera: en ordenadores", dijo, antes de precisar que esto se pondrá en marcha a finales de 2018.

Además, apuntó que la DGT trabaja en "mejorar el número y la calidad de nuestros examinadores" con el fin de "hacer atractivo" este puesto de trabajo, y aseguró que el plazo para examinarse superar los 15 días en 10 jefatura u oficiales de Tráfico.

Serrano comentó que habrá "un plan contra la memorización y el fraude en exámenes" con la instalación de inhibidores en los lugares donde acuden los futuros conductores para obtener el apto en el examen teórico.

Serrano indicó que la DGT ha mantenido varias reuniones con asociaciones de víctimas de tráfico, elaborará un plan para crear comisiones provinciales de educación con el fin “intensificar la formación de formadores” y “ser más eficaces” en materia de seguridad vial bajo la premisa de “educación a lo largo de la vida" y recalcó que "España está liderando las pruebas del vehículo autónomo".

MEDIDAS URGENTES

Por otra parte, Serrano informó de la situación en la que se encuentran las 15 medidas urgentes que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, dio a conocer a principios de año con el fin de reducir el repunte de siniestralidad de 2016 y explicó las actuaciones que su departamento va a adoptar para mejorar la seguridad vial y hacer del tránsito viario un sistema de movilidad sostenible.

De las 15 medidas urgentes anunciadas por Zoido, Serrano comentó que tres ya han sido ejecutadas. Una de ellas es una campaña de concienciación del peligro que suponen las distracciones al volante (sobre todo con el uso del teléfono móvil), protagonizada por Tricicle.

Otra es una nueva Instrucción de Vigilancia de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y el Plan Operativo para 2017, con el fin de priorizar la vigilancia y el control de los factores de riesgo que influyen en la accidentalidad; en este sentido, en los próximos meses se invertirán 12 millones de euros en la compra de material para los guardias civiles, sobre todo nuevos vehículos. Y la tercera medida ejecutada es la puesta en marcha de 225 cámaras de control del uso del cinturón de seguridad, que en una primera fase de dos meses avisa al conductor con una carta sin denunciarle.

Por otro lado, Serrano apuntó que “a mediados del segundo semestre” de este año estarán ejecutados la mayoría del resto de medidas. Respecto a los tramos con avisadores de velocidad que muestran la matrícula de los vehículos que circulan a gran velocidad, ya está en funcionamiento el primero de ellos, instalado en la A-49. En las próximas semanas funcionará el segundo en la S-30 y quedan otros 13 pendientes, para los que se está finalizando la redacción de los proyectos para la adecuación de los pórticos.

Por último, Serrano apuntó que se están tramitando actuaciones que implican una inversión económica, como reforzar la señalización de los tramos Invive (que evalúan el binomio de exceso de velocidad y accidentalidad), la señalización de 49 nuevas rutas ciclistas seguras y la instalación de guías sonoras longitudinales para evitar las salidas de la vía e invasiones del carril de sentido contrario en carreteras convencionales.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso