TRABAJOS DE TV3, RADIO 5, ‘EL ESPAÑOL’ Y ‘HOY DE EXTREMADURA’, GANADORES DE LOS XIX PREMIOS TIFLOS DE PERIODISMO DE LA ONCE

Trabajos periodísticos publicados o emitidos por TV3, Radio 5 de Radio Nacional y los diarios www.elespanol.com y ‘Hoy de Extremadura’ han sido los ganadores de las XIX edición de los Premios Tiflos de Periodismo de la ONCE, por su apuesta por el periodismo social y comprometido.

Los artículos, reportajes e informaciones premiados son ‘Jo també vull sexe’ (‘Yo también quiero sexo’), emitido por TV3 en el espacio ‘Sense ficció’; ‘Jornada de apoyo a víctimas de la Talidomida’, elaborado por José Javier Hernández Bravo y emitido en el programa ‘Entre paréntesis’ de Radio 5; el conjunto de trabajos presentados por Pepe Barahona y Fernando Ruso y publicados en www.elespanol.com, y el trabajo titulado ‘El sueño cumplido de Javi’, presentado por Antonio José Armero García y publicado en el diario ‘Hoy de Extremadura’.

Cada una de las categorías galardonadas obtiene un premio de 9.000 euros. Los Premios Tiflos destacan trabajos que valoran el enfoque de periodismo social sobre la actualidad y que, publicados durante el año 2016, han sido capaces de reflejar los valores relacionados con la integración y normalización de las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión, así como la supresión de las barreras físicas y mentales que, en ocasiones, afectan a quienes no están en situación de valerse en igualdad de condiciones.

En la categoría de Televisión, el jurado premió al trabajo titulado ‘Jo també vull sexe’ (‘Yo también quiero sexo’), emitido por TV3 en el espacio ‘Sense ficció’, en el que trata de la posibilidad de que personas con discapacidad vivan con plenitud sus necesidades sexuales. El jurado destaca que el trabajo “es una delicia en la forma y en el fondo, por tratar un tema complicado: el del sexo y las personas con discapacidad”.

En este sentido, señala que “lo muestra en televisión de forma elegante y con personas reales” y añade que se trata de “un trabajo valiente, sensible, respetuoso”, que “emociona al espectador sin utilizar el morbo”.

En el apartado de Radio, el trabajo ganador es ‘Jornada de apoyo a víctimas de la Talidomida’, elaborado por José Javier Hernández Bravo y emitido en el programa ‘Entre paréntesis’, de Radio Nacional Radio 5. El jurado destaca “su gran guion y buen montaje radiofónico” y que cuenta con “una buena selección de los protagonistas, en el que se transmite muy bien lo que quiere transmitir”.

Asimismo, en Prensa Digital resultó ganador el conjunto de trabajos presentado por Pepe Barahona y Fernando Ruso, publicados en ‘El Español’, por ser, según el jurado, un conjunto de “historias de interés, curiosas y originales, que hacen que se disfrute leyéndolas”, que ha requerido “el esfuerzo conjunto de redactor y fotógrafo para buscar estas historias y llevarlas al público” y que han sido tratadas con una “sensibilidad increíble”.

Como parte de estos trabajos se encuentran el niño con discapacidad que es escritor, la pequeña que tiene una mano biónica gracias a sus compañeros de clase, el drama de la mujer elástica, la independencia de una persona con autismo y el logro laboral de ser la primera camarera ciega.

Por último, en la categoría de Prensa el ganador fue el trabajo titulado ‘El sueño cumplido de Javi’, presentado por Antonio José Armero García, y publicado en el diario ‘Hoy de Extremadura’, y que narra la historia de superación de Javier García Pajares, un joven sordociego que disfruta del Programa Erasmus. El jurado señala que es “una historia bien contada, con humor y respeto”, que se trata de un “texto con ritmo” y que es “una historia dura, pero con esperanza”, porque “el protagonista es como el Ave Fénix, que renace, siendo un gran ejemplo”.

