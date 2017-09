DASTIS: "TRABAJAMOS CON HACIENDA PARA RESTAURAR LOS DERECHOS PERDIDOS" DE LOS TRABAJADORES DE LA AECID

Google Plus

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, explicó este martes en el Pleno del Senado que su departamento está negociando "con Hacienda para restaurar los derechos perdidos" de los trabajadores de la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo (Aecid) que se manifestaron el pasado 8 de septiembre porque llevan nueve años con el salario congelado.

Dastis contestó así a una pregunta del senador socialista Juan Andrés Tovar sobre el conflicto que viven estos trabajadores, quien afeó al responsable de Asuntos Exteriores y de Cooperación que le echara la culpa al Ministerio de Hacienda de las reivindicaciones de los trabajadores.

"No pase el problema a Hacienda, asuma sus responsabilidades y negocie con los trabajadores y si no lo hace, dimita", expresó el senador socialista, quien recordó que "la inflacción que sufren algunos de ellos en los países en los que trabajan es imposible de asumir".

También recordó Tovar que han perdido un derecho fundamental y es el de poder viajar a España en Navidad, viaje pagado por el Gobierno, que no disfrutan.

Por su parte, Dastis anunció que "el año que viene ampliaremos el presupuesto de la Aecid, razonablemente y haremos todo lo posible para mejorar la situación del personal de la Aecid".

