LOS TRABAJADORES DE EULEN VOTAN MAÑANA LA PROPUESTA DE LA GENERALITAT PARA COBRAR 200 EUROS MENSUALES MÁS EN 12 PAGAS

- Mientras el aeropuerto de El Prat vive una nueva jornada de paros parciales. Los trabajadores de Eulen en el aeropuerto de El Prat de Barcelona volverán a votar este domingo en asamblea la propuesta de la Generalitat de Catalunya para poner fin a la huelga de los trabajadores, que consiste en un incremento mensual de 200 euros en 12 pagas al año.

La asamblea, que comenzará a las 11.00 horas en el Casal Cívic del Delta del Llobregat, votará exclusivamente si acepta la propuesta de la Generalitat de Catalunya para solucionar así el conflicto y evitar la huelga indefinida que hay convocada a partir del lunes en el caso de no alcanzar un acuerdo.

El pasado jueves, la asamblea de trabajadores sometió a votación cuatro soluciones diferentes. La de la Generalitat fue la que contó con menos apoyos, puesto que solo dos trabajadores la respaldaron, por detrás de la solución que proponía aumentar los sueldos con un plus de 200 euros en 15 mensualidades, que contó con el voto a favor de 82 trabajadores y por detrás también de la opción que proponía aumentar los sueldos con un plus de 250 euros en 15 mensualidades y que obtuvo 89 votos a favor.

La asamblea de trabajadores de Eulen en El Prat tendrá lugar mientras el aeropuerto vive una nueva jornada de paros parciales como protesta para mejorar las condiciones laborales de los responsables de la seguridad en los controles de acceso, que dependen de esta empresa.

Si no hay acuerdo para asumir la propuesta de la Generalitat y poner fin a la crisis, el lunes iniciarán una huelga indefinida como medida de presión para que se atiendan sus demandas salarias, que entre otras cosas pasan por un incremento de los sueldos en 350 euros mensuales.

AMENAZA DEL GOBIERNO

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha advertido de que, en el caso de no alcanzarse un acuerdo, el Gobierno va a incrementar “significativamente” la presencia de la Guardia Civil en el Aeropuerto de El Prat, con agentes que se desplegarán en las líneas de control y prestarán atención tanto al paso de los pasajeros como a los escáneres de maletas, sin sustituir a los trabajadores de Eulen.

El ministro ha defendido esta semana que con el incremento de los efectivos de la Guardia Civil, cuerpo al que corresponde la seguridad en los aeropuertos, el Ejecutivo trata de garantizar el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana.

De la Serna precisó que se trata de evitar aglomeraciones que puedan poner en riesgo la seguridad y más teniendo en cuenta “el nivel de alerta en estos momentos en materia antiterrorista”.

Sin embargo, añadió que “la voluntad de todo el mundo es que se pueda alcanzar algún tipo de acuerdo antes del lunes” entre la empresa y los trabajadores, aunque admitió que es algo complicado.

