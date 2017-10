60 TRABAJADORES DE ILUNION HOTELS CORREN A CIEGAS LA SPARTAN RACE VALENCIA

Google Plus

- Se pusieron en la piel de personas con discapacidad visual en la ‘Tanda de héroes’. Un total de 60 trabajadores de ILUNION Hotels, la cadena hotelera del grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación, participaron el pasado 28 de octubre en la ‘Tanda de los héroes’ de la Spartan Race Valencia, con los ojos tapados con antifaces para ponerse en la piel de personas con discapacidad visual. Todos ellos estuvieron acompañados por 70 compañeros que les prestaron su apoyo como guías durante las cuatro horas que duró la prueba.

Estos 130 trabajadores de ILUNION Hotels superaron esta dura carrera de obstáculos, que tuvo lugar en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, "y demostraron una vez más que, con esfuerzo y trabajo en equipo no hay obstáculo que no se pueda superar", según informó la compañía en una nota.

Con su participación en la Spartan Race Valencia, el equipo #somosheroes de esta empresa, que apuesta por la diversidad y la integración de las personas con discapacidad como modelo de negocio, cierra su etapa en la Spartan Race Spain, de la que ILUNION Hotels ha sido sponsor oficial durante 2016 y 2017.

Para su director general, José Ángel Preciados, “esta etapa ha supuesto una gran transformación donde el trabajo en equipo, la superación personal y la solidaridad han demostrado que las barreras sólo existen en la mente”.

