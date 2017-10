UNA TORTUGA MARINA SOBREVIVE A UNA TORMENTA TROPICAL SIN ACABAR HERIDA NI GASTAR ENERGÍA

Un equipo internacional de investigadores ha comprobado que una tortuga marina equipada con GPS y sensores de movimiento logró sobrevivir a cuatro días de tormenta tropical frente a las costas de Saratosa, en el Estado de Florida (Estados Unidos), sin apenas usar energía extra y sin resultar herida.

Los investigadores, de instituciones de Australia, Dinamarca y Estados Unidos, han publicado este hallazgo en un artículo en la revista ‘Journal of Experimental Biology’.

A medida que los mares se calientan, la Tierra sufre los estragos de tormentas y huracanes cada vez más poderosos, con consecuencias masivas tanto para los seres humanos como para otros animales. Una de las preocupaciones de los investigadores se centra en los animales marinos, especialmente especies en peligro de extinción como ciertas ballenas, manatíes, tiburones, tortugas marinas, etc.

Los investigadores descubrieron que el clima severo no resultó necesariamente dañino para una tortuga marina adulta, que fue atrapada inesperadamente por una tormenta tropical ante las costas de Florida en 2012. Esto brindó al equipo una oportunidad única de ver cómo una tortuga marina podría hacer frente a una tormenta.

"Estamos encantados de ver que ella salió de la tormenta con estilo sin ningún problema", dice Maria Wilson, bióloga de la Universidad del Sur de Dinamarca, quien añade: “Sabemos poco sobre cómo se manejan las tortugas marinas durante los huracanes y las tormentas tropicales. Las tormentas podrían desviar a las tortugas marinas o sobrevivir a una tormenta podría ser tan agotador que merma las reservas de energía y, por lo tanto, la capacidad de sobrevivir y de producir huevos”.

TORMENTA ‘DEBBY’

La tortuga marina etiquetada que quedó atrapada en la tormenta se llama Eleanor. Ella estaba en el mar del Golfo de México en la temporada de puesta de huevos cuando fue golpeada por una tormenta. Entonces, había anidado en una de las playas de Florida y regresaba al mar para reponer sus reservas de energía.

Eleanor fue atrapada en la tormenta tropical ‘Debby’, que pasó por el Golfo de México entre el 23 y el 27 de junio de 2012 y causó causó grandes inundaciones en Florida tras alcanzar velocidades de viento de hasta 100 km/h.

Eleanor fue etiquetada durante 16 días, cuatro de los cuales fueron durante la tormenta. Los datos del GPS y los sensores de movimiento mostraron que la tortuga cambió drásticamente el comportamiento cuando se vió ante la tormenta. Antes había descansado en el lecho marino y se movía sólo para ir a la superficie en busca de aire.

Cuando llegó la tormenta, se movió más al norte de lo esperado al ser forzada por las corrientes predominantes. La tortuga cambió sus patrones de buceo y se volvió mucho más activa en lugar de ahorrar energía para el próximo evento de puesta de huevos.

"A pesar de que Eleanor nadó durante la mayor parte de los cuatro días que azotó la tormenta, era buena para ahorrar energía y terminó utilizando no más de lo que normalmente usaría para producir 12 huevos. Dado que las tortugas marinas ponen entre 300 y 900 huevos durante una temporada de anidación, eso no es mucho. Pero otro elemento fantástico de la historia de Eleanor es que, a pesar de la tormenta, que la empuja a más de 100 kilómetros al norte de ‘su’ playa, nadó hacia el sur cuando pasó e hizo su nido a sólo 75 metros, aunque con unos días de retraso ", agrega Wilson.

Esta investigadora resalta que "la tormenta de la que Eleanor sobrevivió fácilmente destruyó casi el 90% de los nidos en la playa donde ella y varias cientos de tortugas hembra pusieron sus huevos".

