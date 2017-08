NUBES Y TORMENTAS EN VEZ DE SOL Y CALOR EL ÚLTIMO FIN DE SEMANA DE AGOSTO

Google Plus

- Puede granizar en el centro peninsular y gran parte de España estará a menos de 35ºC. El tiempo de este fin de semana, que es el último de agosto, cambiará significativamente porque el sol y el calor intenso de los últimos días darán paso a una progresiva inestabilización atmosférica con nubes, chubascos y tormentas puntualmente fuertes y con granizo debido a la llegada de una depresión aislada en niveles altos (conocida como DANA en la jerga meteorológica) procedente del Atlántico.

Las precipitaciones comenzarán el sábado en el extremo norte y el interior del este peninsular, y se extenderán el domingo a la mayor parte de la península, con posible granizo en el centro, Extremadura y el noroeste de Andalucía.

En cuanto a las temperaturas, bajarán progresivamente en la península y Canarias, aunque no será una caída muy acusada. Los principales descensos por el día se darán en Soria (siete grados menos entre este viernes y el domingo), Guadalajara y Logroño (seis), y Burgos, Madrid, Pamplona, Segovia y Vitoria (cinco).

Por el contrario, los termómetros ascenderán en el extremo norte, sobre todo en Santander (seis grados más), Bilbao (cinco) y Oviedo y San Sebastián (cuatro). La mayor parte de España estará por debajo de 35ºC y sólo superarán ese valor el valle del Guadalquivir, Baleares y las depresiones del noreste peninsular.

SÁBADO

La predicción de la Aemet, recogida por Servimedia, indica que lo más destacado de este sábado serán las temperaturas significativamente altas en zonas de Baleares y en el entorno del Cantábrico oriental, el alto Ebro y los Pirineos, y la probabilidad de tormentas localmente fuertes en zonas del interior de los tercios norte y este de la península.

Las temperaturas ascenderán en zonas de Baleares, el litoral cantábrico oriental y el noroeste de navarra, y bajarán en Canarias y buena parte del interior peninsular, sobre todo en el suroeste y el valle del Ebro.

Las capitales más calurosas serán Granada (37ºC); Bilbao, Córdoba, Jaén y Lleida (36), y Albacete, Murcia, Sevilla, Teruel y Zaragoza (35), y las más frescas, A Coruña (23), Santander (24) y Ávila, Las Palmas de Gran Canaria y Pontevedra (26).

Este sábado predominará el cielo nuboso en la mayor parte de la península, con chubascos o tormentas en zonas del interior de los tercios norte y este. Es probable que alcancen intensidad fuerte localmente y vayan acompañadas de granizo y rachas de viento fuertes.

Por el contrario, el cielo estará prácticamente despejado y no lloverá en el área mediterránea, el extremo suroeste peninsular y Canarias, y soplarán rachas fuertes de viento en zonas altas del interior occidental de la península y en áreas de tormenta.

DOMINGO

En cuanto al domingo, las temperaturas seguirán bajando en buena parte del interior de la península y en Canarias, aunque hará más calor de lo normal por el día en zonas del Cantábrico oriental, Cataluña y Baleares, y de madrugada en el entorno del Cantábrico oriental, el alto Ebro y los Pirineos.

El último domingo de agosto continuarán los cielos con nubes medias, altas y de evolución en la península, que dejarán chubascos o tormentas en buena parte del interior y serán más dispersas en el área cantábrica.

Las precipitaciones serán localmente fuertes o puntualmente muy fuertes en la zona centro, Extremadura, el noroeste de Andalucía y sus proximidades, donde podrían ir acompañadas de granizo y de rachas fuertes de viento. En Baleares, el litoral mediterráneo y el extremo sur peninsular no será necesario el paraguas.

PRÓXIMA SEMANA

Por otro lado, el principio de la próxima semana se presenta con bastante incertidumbre en la predicción meteorológica porque continuará la situación de inestabilidad, que afectará principalmente a la mitad sur y la zona centro peninsular, donde serán probables chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes o muy fuertes, e incluso con granizo de forma ocasional. También podrían soplar rachas fuerte o muy fuertes de viento en zonas de tormenta, en tanto que las temperaturas tenderán a descender en la mitad sur.

A partir del miércoles la incertidumbre es aún mayor, aunque es probable que la situación de inestabilidad siga en el sur peninsular, pero tendiendo a remitir. Por otro lado, la posible aproximación de un frente atlántico al noroeste de la península produciría precipitaciones principalmente en el tercio norte y con más intensidad o frecuencia en el litoral cantábrico. Tampoco se descarta que en el cuadrante noreste y Baleares se desarrollen nubes de evolución que darían lugar a chubascos o tormentas, que podrían ser localmente fuertes.

