CASI TODA ESPAÑA CON ENTRE CINCO Y 10 GRADOS MÁS DE LO NORMAL HASTA EL VIERNES

- Las temperaturas bajarán el sábado en la mitad norte peninsular. El ‘veroño’ de estos últimos días, con días soleados y temperaturas agradables más propias de finales del verano y comienzos del otoño, traerá hasta el viernes entre cinco y 10 grados más de lo normal a casi toda España. Los termómetros descenderán el sábado en la mitad norte, en tanto que sólo se esperan lluvias residuales en el extremo norte peninsular.

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, señaló este miércoles a Servimedia que en los próximos días continuará “el tiempo anticiclónico” y no se producirán “novedades significativas”, si bien a partir del sábado las temperaturas descenderán “un poquito” y el viento soplará con más fuerza en el norte de la península.

“Hasta el viernes habrá temperaturas más altas y tiempo estable, con algunas lluvias en el extremo norte, y las temperaturas poco a poco se irán normalizando conforme vaya acabando el mes de octubre”, añadió.

Del Campo comentó que este jueves se esperan temperaturas diurnas “más altas para la época del año en Canarias y en casi toda la península”, puesto que “las máximas pueden estar entre cinco y 10 grados más altas de lo habitual”. Ese día habrá tiempo estable en todo el país, aunque con algunas nubes altas en el noreste peninsular y Canarias, brumas y bancos matinales en el valle del Ebro, el área del Estrecho y áreas de Galicia y de Cataluña, así como calimas en Canarias.

En cuanto al viernes, Del Campo indicó que continuará “la tendencia de las temperaturas a no cambiar demasiado” y ser superiores a las habituales en buena parte del país durante el día, con entre cinco y 10 grados más altas de lo normal en estas fechas.

El anticiclón de bloqueo de estos días, que impide la entrada de lluvias desde el Atlántico, se desplazará el viernes, de manera que entrarán vientos húmedos del norte al extremo norte del país, con lo que lloverá débilmente en el litoral del País Vasco y el norte de Navarra, y estará nublado en el Cantábrico, el alto Ebro y los Pirineos, zonas donde bajarán ligeramente las temperaturas.

FIN DE SEMANA

Por otro lado, el último fin de semana de octubre continuarán los vientos del norte en el norte de la península, de manera que se espera alguna lluvia débil en el Cantábrico oriental y el norte de Navarra, que durante la mañana también podrían darse en el alto Ebro y los Pirineos occidentales, según Del Campo.

Además, este sábado hay probabilidad de algún chubasco en el litoral catalán y en Baleares, seguirán las calimas en Canarias y las temperaturas descenderán en la península y Baleares, salvo en Andalucía, donde no variarán demasiado. “Bajarán sobre todo en la mitad norte de la península, con un descenso de hasta seis grados”, añadió Del Campo, quien precisó que las temperaturas sólo serán más altas de lo normal en el sur y el oeste de la península.

El domingo podría llover débilmente en el extremo norte peninsular y caer algún chubasco disperso en Baleares, mientras que el resto del país tendrá cielos despejados. Las temperaturas bajarán en la mitad sur peninsular.

Del Campo indicó que las temperaturas volverán a descender el próximo lunes, cuando de madrugada podría helar débilmente en zonas de montaña de la mitad norte de la península.

El mes de octubre terminará el próximo martes con posibles chubascos en la Comunidad Valenciana y cielos poco nubosos o despejados en el resto del país, con algunos intervalos nubosos en la mitad este de la península y en el norte de Canarias. Las temperaturas ascenderán en la mitad norte peninsular y descenderán en el área mediterránea. “Son probables las heladas en zonas de montaña y en puntos de la Meseta Norte”, concluyó Del Campo.

