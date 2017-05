EL MUSEO TIFLOLÓGICO DE LA ONCE OFRECE UN ‘VIAJE EN EL TIEMPO A TRAVÉS DE LA TIFLOLOGÍA’

El Museo Tiflológico de la ONCE ha permitido a varios de sus afiliados realizar un ‘Viaje en el tiempo a través de la Tiflología’, con motivo del Día Internacional de los Museos, que se celebra hoy.

El objetivo de esta actividad, en la que han participado técnicos y guías del Museo Tiflológico, ha sido que los visitantes pudieran conocer en detalle los distintos dispositivos de la Sala de Tiflología que alberga el museo, utilizando algunos de ellos, escribiendo, explorando y experimentando con elementos de gran valor histórico que se utilizaron a lo largo de la historia.

También pudieron ver y manejar algunas de las primeras herramientas utilizadas para escribir en braille, como la pauta, un tablero sobre el que se dispone un bastidor que tiene algún sistema de unión, en el que se practican agujeros equidistantes que permiten desplazar una rejilla con el tipo de cajetines que demanda cada sistema de escritura; la rejilla, regla que, colocada sobre el bastidor de la pauta, permite escribir o dibujar controlando la horizontalidad de los renglones y la separación entre ellos, y el punzón, instrumento que, a manera de cálamo, sirve para trazar los puntos, las letras o los signos en relieve en los distintos sistemas de escritura.

Las máquinas para escribir en braille, todas de gran valor histórico, han sido otros de los elementos que han podido utilizar las personas que han realizado esta actividad.

En la sala de Material Tiflológico del Museo Tiflológico se encuentra una muestra de los distintos sistemas de escritura, anteriores o contemporáneos al braille, la mecanización de este sistema y su aplicación a los distintos campos de la enseñanza (lectoescritura, matemáticas, música) y de las artes industriales (máquinas para la impresión, mecanografía, taquigrafía o calculadoras).

Asimismo, se exhiben piezas tan significativas como el mapa de la Península Ibérica de Francisco Just (1879) y el estandarte del Centro Instructivo y Protector de Ciegos que tan importante papel desempeñó en las reivindicaciones sociales y culturales del colectivo en los primeros años del siglo XX.

El Museo Tiflológico es un espacio accesible a todos los públicos, donde se emplean, como canales de entrada de la información, el tacto y el oído, junto al tradicional de la vista. En sus salas se muestran cuatro colecciones: la de maquetas de monumentos arquitectónicos, la de obras de artistas con discapacidad visual grave, la de material tiflológico y la de libros en braille y otros sistemas de escritura anteriores a la creación de la ONCE.

Se inauguró el 14 de diciembre de 1992 y es un espacio concebido para que sus visitantes puedan ver y tocar las piezas, aunque lo que realmente lo hace original y único es el hecho de ser un museo que nace por decisión de sus usuarios y diseñado por estos a la medida de sus necesidades. En él se exhibe el patrimonio cultural de la ONCE y se desarrollan los programas de exposiciones temporales de obras de artistas ciegos y de extensión museística a través de la exposición itinerante de sus fondos.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso