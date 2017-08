LA TIERRA ES EL HOGAR DE 2.000 MILLONES DE ESPECIES

- Mil veces más de las descritas científicamente y el 78% son bacterias. El planeta es el hogar de alrededor de 2.000 millones de especies, la gran mayoría de ellas bacterias, y esa cifra es cerca de un millar de veces superior a las que están descritas científicamente, según un nuevo cálculo de la biodiversidad de la Tierra realizado por cuatro biólogos de la Universidad de Arizona (Estados Unidos).

El estudio, publicado en la revista ‘The Quarterly Review of Biology’, indica que el ‘pastel de la vida’ lo conforman principalmente especies de bacterias (78%), seguidas de hongos (7,4%), animales (7,3%), protistas (7,3%) y plantas (0,02%).

Hasta ahora, alrededor de 1,5 millones de especies han sido formalmente descritas en la literatura científica, la gran mayoría de ellas insectos, mientras que las bacterias suponen menos de un 1%.

Los científicos generalmente coinciden en que existen muchas más especies de las que están descritas formalmente, pero no están de acuerdo en cuántas existen realmente. Algunos estudios aportan la cifra de dos millones y otros sugieren hasta 12 millones, e incluso una investigación del año pasado apuntó que la Tierra podría ser el hogar de un trillón de especies.

Cuatro biólogos de la Universidad de Arizona creen que el planeta alberga aproximadamente 2.000 millones de especies vivas, lo que representa cerca de un millar de veces más que el número actual de las que están descritas científicamente.

INSECTOS Y BACTERIAS

Para llegar a esta conclusión, tuvieron en cuenta el hecho de que muchas estimaciones cifran en 6,8 millones la cantidad de especies de insectos existentes e incorporaron nuevos cálculos de los límites de las especies a través de secuencias de ADN, lo que sugiere que podría haber seis veces más cantidad de insectos, de manera que serían 40 millones y no 6,8 millones.

Después, analizaron los grupos de organismos asociados con insectos, como parásitos o simbiontes, y encontraron que cada especie de insecto posiblemente albergue especies únicas de ácaros, nematodos, microsporidios y protistas del tipo ‘apicomplexa’, que causan la malaria en los seres humanos.

Los biólogos calcularon que cada especie de insecto es probable que sea portador de al menos 10 especies de bacterias que no se encuentran en ninguna otra parte, por lo que deducen que debería haber alrededor de 2.000 millones de especies en la Tierra.

Además, señalan que el ‘pastel de vida’ (o los grupos taxonómicos que contienen la mayoría de las especies) es muy diferente de los estudios tradicionales porque no está dominado por insectos, sino por bacterias.

