LA TIERRA ENTRA MAÑANA EN ‘NÚMEROS ROJOS’

- Se necesitan 1,7 planetas para satisfacer la demanda humana de recursos naturales. La humanidad agotará este miércoles el presupuesto ecológico anual del planeta al consumir los recursos naturales que el planeta puede regenerar en todo el año en agua, suelo y aire limpio, que es lo que se conoce como Día de la Sobrecapacidad de la Tierra.

Este Día llega un día antes que en 2016, lo que significa que el planeta entrará en ‘números rojos’ y la humanidad estará viviendo 'a crédito' desde este miércoles hasta lo que queda de año, según señaló Global Footprint Network, la organización mundial y social de WWF que analiza la evolución de la huella ecológica del planeta.

No en vano, tanto Global Footprint Network como WWF destacaron que se necesita el equivalente a 1,7 planetas para producir lo suficiente con el fin de satisfacer las necesidades humanas conforme a las actuales tasas de consumo. Las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la quema de carbón, petróleo y gas constituyen el 60% de la huella ecológica de la humanidad en la Tierra.

Esta tasa varía según los países, puesto que España consume 2,4 planetas, una cifra superada por países como Australia (5,2), Estados Unidos (5,0), Corea del Sur y Rusia (3,4), Alemania (3,2), Suiza (3,1), Francia y Reino Unido (3,0), Japón (2,9) e Italia (2,6).

“Estamos viviendo a costa de los recursos naturales de las futuras generaciones”, explicó el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, quien añadió: “El precio de esta deuda ecológica lo estamos viendo cada día alrededor de todo el mundo, en la forma de deforestación, de sequías prolongadas, de olas de calor, de erosión del suelo o de pérdida de biodiversidad”.

CADA VEZ MÁS TEMPRANO

El Día de la Sobrecapacidad de la Tierra, que se calcula desde 1986, llega más temprano cada año. En 1993 ocurrió el 21 de octubre, en 2003 el 22 de septiembre y en 2015 el 13 de agosto.

No obstante, Global Footprint Network recalcó que, como aspecto positivo, el avance del Día de Soprecapacidad de la Tierra se ha ralentizado. "Si redujéramos las emisiones de carbono a la mitad, la fecha del Día de la Sobrecapacidad de la Tierra retrocedería 89 días o aproximadamente tres meses. Esto es posible y reduciría la demanda de la humanidad sobre los recursos ecológicos de 1,2 Tierras en vez de 1,7, como ahora", apuntó.

Además, WWF subrayó que las emisiones de dióxido de carbono (CO2) relacionadas con la energía no aumentaron en 2016 por tercer año consecutivo, pese al crecimiento de la economía mundial, lo que puede explicarse en parte por el importante desarrollo de las energías renovables en la electricidad.

Global Footprint Network aseguró que las personas pueden contribuir a detener, y eventualmente a revertir, esta tendencia si comen menos carne, queman menos combustible y reducen el desperdicio de alimentos.

