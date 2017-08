EL TIBURÓN MÁS RÁPIDO DEL OCÉANO ESTÁ AMENAZADO POR LA SOBREPESCA

- Su tasa de mortalidad es 10 veces superior a la que informan los pescadores en el Atlántico Norte, según un estudio. El tiburón mako, que es el animal más rápido del océano, está más amenazado de lo que se pensaba, ya que su tasa de mortalidad por la sobrepesca en el Atlántico Norte occidental es 10 veces más alta de la calculada anteriormente tomando como base las capturas comunicadas por los pescadores.

Así lo asegura un equipo de siete científicos liderados por el Instituto de Investigación Guy Harvey de la Universidad Nova Southeastern (Estados Unidos), en un estudio publicado en la revista ‘Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences’.

El estudio suscita serias preocupaciones sobre si los niveles actuales de captura de las pesquerías en el Atlántico Norte son sostenibles para el tiburón mako, también conocido como marrajo común o tiburón de aleta corta (‘Isurus oxyrinchus’) y que está en la cima de los grandes depredadores oceánicos.

Este escualo está catalogado como ‘vulnerable’ en la Lista Roja de Especies Amenazadas, que elabora la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), y su distribución geográfica abarca el mar Mediterráneo y los océanos Atlántico, Índico y Pacífico.

“Tradicionalmente, los datos obtenidos para determinar la tasa de mortalidad por pesca, un parámetro clave usado para ayudar a medir la salud de las poblaciones de tiburones, ha dependido en gran medida de los informes de los pescadores sobre cualquier tiburón mako que puedan haber capturado”, apunta Mahmood Shivji, coautor del estudio y director del Instituto de Investigación Guy Harvey.

Shivji añade que “el desafío es que no todos los pescadores informan de la misma manera o algunos pueden no informar o incluso no reportar en absoluto sus capturas de tiburones mako, por lo que se sabe que esos datos de captura son de fiabilidad cuestionable”.

RASTREO POR SATÉLITE

Los investigadores siguieron en tiempo real durante tres años los movimientos de tiburones mako utilizando la telemetría por satélite en 40 ejemplares marcados a lo largo de las zonas económicas exclusivas de 19 países.

“Los datos de rastreo mostraron que los tiburones mako entraron en zonas de gestión de 19 países, lo que subraya lo crucial que es para los países trabajar estrechamente para administrar y conservar estos viajeros oceánicos de larga distancia”, apunta Michael Byrne, autor principal del estudio.

Cuando los investigadores comenzaron a reunir, compilar, desagregar y revisar los datos se encontraron con resultados sorprendentes porque una proporción inesperadamente alta de individuos (un 30%) fueron capturados por pescadores. Después de modelar la probabilidad de que un tiburón mako sobreviviera un año sin ser capturado (un 72% de probabilidad) y calculando las tasas de mortalidad por pesca, los investigadores determinaron que esa tasa es en realidad 10 veces superior a la que se creía.

"Desde el punto de vista de la conservación y la protección, esto es enorme", señala Bradley Wetherbee, científico investigador del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Rhode Island y miembro del Instituto de Investigación Guy Harvey, quien añade: "Es vital que tengamos los datos más precisos posibles para ayudar a los responsables de la toma de decisiones en el manejo sostenible de las poblaciones de vida marina. Si tienen información inexacta, es mucho más difícil tomar las decisiones correctas para manejar adecuadamente las poblaciones".

En todo el mundo, muchas especies de tiburones han experimentado descensos significativos de poblaciones, con la sobreexplotación pesquera como principal causa. Esto puede suceder de muchas maneras: algunas especies son específicamente atacadas mientras que otras resultan capturadas accidentalmente.

"Tenemos que tener enfoques sostenibles para la pesca. Los tiburones podrían tener un poco de mala reputación en los medios de comunicación, pero estos depredadores son vitales para la salud general de nuestros océanos. Si se eliminan, muy honestamente no sabemos hasta dónde llegarán los efectos. Una cosa que sabemos es que no será inconsecuente", concluye Shivji.

