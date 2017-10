EL TIBURÓN BALLENA, EL LEÓN AFRICANO Y 10 ESPECIES DE BUITRE, MÁS CERCA DE LA PROTECCIÓN MUNDIAL

Google Plus

- Manila acoge esta semana la mayor cumbre internacional del año sobre fauna silvestre. La 12ª Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (COP12 de la CMS) decidirá esta semana si millones de animales migratorios, aves y peces recibirán una mayor protección internacional, como el león africano, las jirafas, la foca del Caspio, 10 especies de buitres, el tiburón ballena y el caballo de Przewalski.

De aprobarse estas mociones, la CMS (organismo coordinado por la ONU) reconocerá el alto riesgo de extinción de estas especies en un futuro cercano y comprometerá a los Estados miembro de la Convención a prohibir su captura, conservar sus hábitats y eliminar obstáculos a sus movimientos migratorios.

La reunión, que será la cumbre mundial más grande sobre fauna silvestre de este año, se inauguró este lunes y se celebrará hasta este sábado en Manila (Filipinas), donde más de 1.000 delegados de 120 países. Es la primera vez que la CMS celebra una Conferencia de las Partes en Asia desde que el tratado fuera adoptado en Bonn (Alemania) en 1979, según informó hoy la Convención.

"La COP12 de la CMS llega en un momento crítico para la conservación de la vida silvestre. Nuestra vida silvestre no es un extra opcional, sino la base de la que dependen todos nuestros medios de subsistencia y progreso. Sólo integrando la conservación de la vida silvestre con el desarrollo sostenible podremos proteger a las especies que quedan en la Tierra, especies de las que nos beneficiamos de muchas maneras diferentes", apuntó Bradnee Chambers, secretario ejecutivo de la CMS.

Los delegados abordarán en Manila temas polémicos, ya que se ha incluido por primera vez el debate sobre la carne de animales acuáticos silvestres y la interacción recreativa con mamíferos marinos en el agua. Además, se presentarán directrices para la observación de la fauna desde embarcaciones y se propondrá legislación sobre la captura de ballenas, delfines y marsopas vivos, así como directrices para evaluar los impactos del ruido submarino sobre las especies migratorias y sus presas.

PROPUESTAS

En total, se debatirán 31 propuestas de 24 países que afectarán a 35 especies migratorias. Los gobiernos considerarán y aceptarán, rechazarán o ajustarán estas propuestas para enmendar los Apéndices de la CMS durante la COP12.

En particular, diez especies de buitres y el águila esteparia podrían incluirse en el Apéndice I, que protege a las especies migratorias amenazadas de extinción. Las jirafas, que no están protegidas por ninguna convención, se considerarán para ser incluidas en el Apéndice II de la CMS, en el cual se incluyen las especies que necesitan o que se beneficiarían considerablemente de la cooperación internacional.

En la COP12, la CMS reforzará su trabajo con la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) para conservar los carnívoros africanos. La nueva iniciativa beneficiará al león africano, al guepardo y al leopardo, así como al licaón.

La COP12 de la CMS considerará también incluir el oso del Gobi, el asno salvaje africano, la chinkara (una especie de antílope), el caballo de Przewalski y los murciélagos sudamericanos, así como todas las subespecies del leopardo, en los Apéndices de la CMS, y el tiburón ballena como especie en peligro de extinción en el Apéndice I.

Además, se estudiarán borradores de resoluciones sobre captura incidental y desechos marinos, incluyendo las redes fantasma (redes de pesca que han sido abandonadas o perdidas en los océanos) y habrá un nuevo grupo de trabajo intergubernamental para hacer frente a la matanza ilegal de aves migratorias en Asia, un plan de àcción de especies múltiples para proteger 15 especies de buitres del Viejo Mundo y otro para el corredor aéreo de las Américas con el fin de coordinar las actividades de conservación en el hemisferio occidental.

SEO/BIRDLIFE

El responsable de Gobernanza Ambiental de SEO/BirdLife, Juan Carlos Atienza, señaló que el plan que “presumiblemente” se aprobará sobre la conservación de las 15 especies de buitre que habitan en el Viejo mundo “fue consensuado en Toledo, en una reunión en la que ejercieron de anfitriones SEO/BirdLife y la Junta de Castilla-La Mancha”.

"Entre otras acciones, el plan plurianual se fija como objetivo minimizar la mortalidad de estas aves por la ingesta accidental de antiinflamatorios veterinarios administrados al ganado, como el diclofenaco. SEO/BirdLife, única ONG española presente en la cumbre, mantiene junto a WWF España una campaña para prohibir el uso veterinario de este fármaco en España, el país con la colonia de buitres mejor conservada de Europa", añadió.

Planes de Acción de especies individuales para la tórtola europea, el zarapito siberiano, el porrón de Baer y la carraca europea; un plan de acción para el elefante africano, desarrollado bajo la supervisión de Cites, y una hoja de ruta para la conservación del asno salvaje africano, que se encuentra en peligro crítico de extinción con menos de 70 animales vivos en estado silvestre, son otros de los temas que se tratarán en la reunión de Manila.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso